Attimi di terrore per Vittorio Brumotti di Striscia: "Mi hanno messo una pistola in bocca"

Vittorio Brumotti, noto inviato di “Striscia la Notizia“, è purtroppo abituato a subire aggressioni, spesso anche violente, a causa del suo lavoro, che spesso lo porta a realizzare servizi contro la droga. Per questo fa ancora più effetto sapere che quanto accaduto sabato pomeriggio, mentre si trovava in vacanza, è per lui “il record di violenza che abbia mai subito“.

Brumotti, presentatore di “Paperissima Sprint“, si trovava in compagnia della fidanzata Annachiara Zoppas e due amici a Los Angeles. L’aggressione con rapina da lui subita si è svolta in pieno giorno a due passi dalla spiaggia, ed ha fatto vivere all’intero gruppo degli attimi di vero e proprio terrore.

“Sono qui in vacanza con Annachiara“, ha fatto sapere Vittorio tramite un comunicato a Mediaset. “Stavo girando dei video con la bici sulla Pacific, la via principale della costa, e in lontananza vedo due ragazzi che si stanno picchiando. Decido di allontanarmi, di cambiare strada“, spiega il biker.

Poco dopo però, si rende conto che ci sono quattro persone che lo seguono in bici. “Mentre cerco di allontanare un mio amico e Annachiara, mi colpiscono in testa con il calcio di una pistola, mi buttano per terra, mi riempiono di calci e pugni, mi mettono un’altra pistola in bocca e mi levano l’orologio e lo zaino“.

Brumotti racconta che i quattro rapinatori si sono poi girati verso Annachiara, e che lui, ormai semi svenuto per i colpi ricevuti, non riusciva a reagire. Fortunatamente, i malviventi decidono di darsi alla fuga, liberandosi di una delle pistole, ritrovata poi dallo stesso Vittorio. “Per fortuna, nel giro di poco tempo, interviene la polizia con diverse pattuglie e addirittura un elicottero“, spiega l’inviato.

Il presentatore rassicura che la compagna è terrorizzata, ma che sta bene. “Evidentemente mi stavano ‘marcando’ da tempo: erano quattro ragazzi di colore, di circa 20 anni. Io sono un po’ abituato alle aggressioni, ma quello che è successo oggi è sicuramente il record di violenza che abbia mai subito“.