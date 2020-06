Attacchi omofobi contro Giovanni Ciacci

Cosa ne pensa l’autore

Chiara Venditti - Ci riteniamo esseri umani molto evoluti, capaci di tutto, ma ancora non conosciamo il significato della parola fratellanza. Molti si divertono a far soffrire il prossimo e ci trovano gusto. Non penso che dovremmo avere tutti la stessa opinione, non a tutti piacciono le stesse cose, però sono dell'idea che se una cosa non piace o se non si prova simpatia per una persona, semplicemente non la si dovrebbe tenere in considerazione e bisognerebbe solo andare avanti per la propria strada.