Assente da Sanremo per un grave lutto, Luca Argentero si infuria sui social: "“Ma vaff*****o”

Tra gli ospiti più attesi della seconda serata del Festival di Sanremo 2022, quella andata in onda mercoledì 2 febbraio, doveva esserci anche Luca Argentero. Reduce dall’incredibile successo della fiction di Rai 1 “Doc – Nelle tue mani”, nella quale interpreta il protagonista principale, il dottor Andrea Fanti, tanto affascinante quanto tormentato e dedito al lavoro, Argentero tra le altre cose avrebbe parlato proprio di tutto il lavoro eccezionale che c’è dietro questa fiction dei record.

Così purtroppo non è stato, perché la presenza di Luca Argentero è saltata all’ultimo minuto a causa di gravi problemi di famiglia dell’attore. La notte prima, infatti, è morto suo suocero, il padre della compagna Cristina Marino. Ovviamente il pubblico ha compreso perfettamente il dramma che stava vivendo l’attore piemontese e su Twitter sono fioccati messaggi di solidarietà e di affetto.

La rabbia di Luca Argentero per il Tweet di Spinoza: “Ma vaff*****o”

Tra questi messaggi, tuttavia, spiccava uno pubblicato dall’account satirico Spinoza, che non era affatto di solidarietà nei confronti di Argentero; anzi, non mostrava la minima empatia per il dolore che l’uomo e la compagna stavano provando. “Luca Argentero non è a Sanremo per un lutto in famiglia” ha twittato Spinoza Live, “la stessa scusa che usavamo noi quando c’era il compito in classe”.

Un tweet a dir poco di pessimo gusto, che non è piaciuto a gran parte degli utenti del popolare social, e che è stato ricondiviso migliaia di volte a mo’ di denuncia nei confronti di chi lo aveva scritto. Ed è così che il post è finito sotto gli occhi del diretto interessato, Luca Argentero appunto. Che prevedibilmente non ha gradito questa presa in giro di un momento per lui terribile.

“Ma vaff*****o” ha risposto senza mezzi termini il protagonista di “Doc – Nelle tue mani” in uno scatto rabbiosa pienamente condivisibile.