Cosa ne pensa l’autore

Rossella Martielli - Asia Argento non mi fa particolare simpatia, anche se riconosco come debba aver avuto una vita tutt'altro che semplice. tuttavia in ogni sua intervista - compresa questa - mi sembra ricercare costantemente lo scandalo, il sensazionalismo, le critiche anche feroci, e tutto per far parlate di lei, visto che come attrice non si parla di lei ormai da anni.