Asia Argento ridicolizza Sylvester Stallone spifferando alcuni dettagli hot

Che Asia Argento non abbia peli sulla lingua è noto a tutti. L’attrice, figlia di uno dei registi horror più famosi e amati sia in Italia che all’estero, Dario Argento, in televisione e sui social si è spesso lasciata andare a dichiarazioni sopra le righe, liti feroci, insulti ma anche, talvolta, dettagli a luci rosse sulla sua vita intima passata e presente.

Stavolta, però, la Argento ha raccontato alcuni aneddoti piccanti che non riguardano lei bensì un attore americano famosissimo. Si tratta di Sylvester Stallone, protagonista di decine di film d’azione nonché in alcune occasioni collega di Asia sui set internazionali. E proprio sul set, in passato Stallone ha fatto parlare di sé per due episodi decisamente a luci rosse.

Sylvester Stallone nudo e circondato da donne: le testimonianze di Asia Argento

Ospite assieme al suo ex Morgan di una live su Clubhouse, un nuovo social network che per ora è disponibile esclusivamente su dispositivi Apple, Asia Argento ha parlato a lungo del suo passato da attrice e dei tanti personaggi famosissimi che ha conosciuto e di cui è stata collega sul set. Tra questi anche Sylvester Stallone, noto sia per la sua stravaganza che per la fama di dongiovanni.

Una fama meritata appieno, almeno a dar retta a quanto raccontato dalla ex di Morgan. L’attrice, infatti, ha ricordato come una volta il regista si recò a sorpresa nel camerino di Stallone e lo trovò completamente nudo assieme a delle massaggiatrici asiatiche. “Ho lavorato con lui a un film e un giorno il regista va nel suo camerino e lo trova nudo con delle asiatiche che gli praticavano l’agopuntura sulle pa**e“, sono state le parole di Asia, che si è messa a ridere.

Ma c’è un altro episodio che secondo la Argento è entrato nella leggenda. Pare che la star di Hollywood stesse girando un film e si fosse dimenticato un microfono nel costume di scena: e così durante la pausa tutti gli addetti ai lavori che si trovavano sul set hanno sentito che una donna gli stava praticando un rapporto orale.