Asia Argento giustifica le sue interviste in tv: "Mi hanno pagato tanto"

In questi anni Asia Argento è stata al centro del gossip. L’attrice, figlia del regista Dario, ha fatto discutere molto per la sua presunta relazione con Jimmy Bennett, che ai tempi sarebbe stato minorenne. A causa di questa notizia l’attrice è stata allontata dal talent show “X Factor“, venendo sostituita da Lodo Guenzi.

Successivamente ha avuto un relazione, durata pochi mesi, con Fabrizio Corona. Il tutto, come svelato dall’ex “Re dei Paparazzi“, è finito con un messaggio da parte di lei su Whatsapp. Asia ora, intervistata da “Rolling Stone Italia“, fa un piccolo bilancio di tutto ciò che ha dovuto passare in questo periodo.

Le parole di Asia Argento

L’attrice ha voluto parlare delle numerose notizie uscite sul suo conto in questo periodo, rivelando di essere diventata un fatto di cronaca in questi ultimi mesi. Si ritiene molto umiliata per le numerosi voci di gossip uscite su di lei e anche in questa intervista dichiara di non essere interessata ad apparire sulle copertine dei settimanali.

La dichiarazione resta però abbastanza strana, poiché la Argento, intervistata in varie trasmissioni come “Domenica In“, “Live – Non è la D’Urso” e “L’Arena“, ha attirato su di sé ulteriore attenzione. L’attrice, senza peli sulla lingua, ha dunque spiegato il motivo di queste sue presenze in vari salotti televisivi.

L’attrice non nasconde di aver fatto tutto questo per mantenere i suoi figli: “Mi hanno pagato tanto. Come potevo sopravvivere, come mamma single di due figli, che mantengo da sola, avendo perso il lavoro e senza prospettive, sola al mondo?”. Aggiunge poi che la gente pensa solo che è la figlia di Dario Argento, ma sostiene di essere cresciuta nella stessa stanza da letto insieme alle sue due sorelle e che suo padre non l’ha mai aiutata.