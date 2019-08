Asia Argento e Yari Carrisi infiammano il gossip estivo: la foto che incuriosisce

Asia Argento, attrice e tra le principali accusatrici del produttore cinematografico Harvey Weinstein, è tornata ad infiammare le malelingue del gossip estivo per uno scatto, probabilmente fatto da Yari Carrisi, figlio del celebre cantautore pugliese Al Bano e di Romina Power, quindi pubblicato sul suo profilo nel noto social network di condivisioni d’immagini Instagram.

Yari e Asia appartengono a due mondi completamente diversi: lui, estramamente riservato, è cresciuto lontano dal gossip a pane e musica grazie ai suoi celebri genitori; lei, invece, attrice affermata che può vantare tra i suoi natali niente di meno che il re dell’horror italiano, Dario Argento, ha infiammato il gossip degli ultimi anni, grazie alle sue vicende personali: dal caso Weinstein, al suicidio del suo fidanzato Anthony Bourdain, per proseguire con le accuse di molestie da parte di Jimmy Bennett, per concludere con il breve ma chiacchieratissimo flirt con Fabrizio Corona, quindi i problemi con l’ex compagno e padre di sua figlia Anna Lou, Marco Castoldi in arte Morgan.

Asia Argento fotografata da Yari Carrisi

Un anno molto difficile per Asia, vittima dei continui attacchi degli haters sui social, tanto da aver preferito chiudere il suo account; nonostante l’attrice abbia scelto l’oblio social, Asia è sempre presente grazie alle condivisioni delle sue immagini di amici e parenti. Tra le ultime foto che hanno infiammato il popolo del web lo scatto della cover di “Dust“, dove l’attrice è al fianco del padre, che ha poi pubblicato l’immagine sul suo profilo Instagram.

A sorprendere il popolo del web è stata una foto della Argento pubblicata nel profilo Instagram di Yari Carrisi – che sul noto social ha scelto di usare il nome di Yari Power – dove la si vede in posa, con il volto semi coperto, mettendo invece in mostra la splendida silhouette; Yari ha poi scelto di commentare lo scatto con un breve commento: “Silver Asia“.

Lo scatto non sembra essere stato fatto nella splendida cornice delle Tenute di Al Bano a Cellino San Marco, dove anni fa il giovane Carrisi portò invece la sua compagna di allora Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti; la geolocalizzazione segna come luogo in cui è stata scattata l’immagine, Roma.

I followers di Yari sembrano aver apprezzato lo scatto, tra i tanti a lasciare il like anche Romina Carrisi, la poliedrica sorella di Yari, che ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo e delle fiction con grande successo.