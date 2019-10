Asia Argento e Andrea Preti, baci e abbracci per le vie di Roma

Continua ancora il chiacchierato flirt che vede protagonisti Asia Argento e Andrea Preti. I due sono stati recentemente paparazzati in atteggiamenti piuttosto affettuosi, in giro per le vie della capitale. Nel nuovo numero di “Chi“, la rivista diretta da Alfonso Signorini, sono stati infatti pubblicati gli scatti che ritraggono i due mentre si lasciano andare a baci e abbracci.

Il settimanale ha immortalato l’incontro tra l’Argento e Preti, e il titolo in copertina “Affari di Cuore” lascia intendere che tra i due sia nato qualcosa di speciale, che va ben oltre una semplice amicizia. I baci e gli abbracci che Asia Argento e Andrea Preti si sono scambiati per le vie di Roma, potrebbero infatti essere la prova di un concreto flirt nato tra i due.

I due sono stati paparazzati durante un loro sopralluogo presso un locale romano, che potrebbe trasformarsi nel locale dei sogni dei due nel caso in cui decidessero di diventare soci. Lo stesso chiacchiericcio si era creato una quindicina di giorni fa, ma l’ex compagno di Claudia Gerini aveva categoricamente smentito ogni tipo di relazione con la Argento, insistendo sul fatto che con l’attrice romana si era solamente creata una bella amicizia.

“La nostra è vera amicizia e nient’altro”, ha dichiarato infatti Andrea Preti commentando le foto che lo ritaggono insieme ad Asia Argento. Tuttavia ciò che ha attirato i paparazzi e i giornali di gossip è stata la dolcezza con la quale i due si sono salutati. D’altronde i due sono attualmente single, quindi non si esclude che da una bella amicizia possa nascere qualcosa di più.

Riflettori puntati anche sul nuovo look sfoggiato da Asia Argento. La figlia del noto regista horror nelle foto si mostra con un look decisamente più bon ton rispetto a quello rock con il quale eravamo abituati a vederla.