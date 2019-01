Asia Argento decide di chiudere il suo profilo Twitter: "Troppe cattiverie sul mio conto!"

Anno nuovo e vita nuova soprattutto per Asia Argento che ha deciso di iniziare questo 2019 con tutti i buoni propositi ma soprattutto con il ‘piede giusto’. Ecco dunque che l’attrice ha pensato bene di chiudere il suo account Twitter stanca soprattutto di leggere i tantissimi attacchi nei suoi confronti da parte degli hater restando comunque ancora presente su Instagram.

E’ infatti dall’ottobre del 2017 che la figlia del regista dell’horror è stata bersagliata in primis con il caso Weinstein e poi per lo scandalo Jimmy Bennett. Inutile dire che anche il suo piccolo flirt con Fabrizio Corona ha alimentato le ire dei tanti utenti e non solo visto che anche la mamma dell’attrice non ha di certo risparmiato le sue frecciatine nei confronti della coppia.

“Vi ringrazio per l’affetto dimostrato, ma le cattiverie sul mio conto continuano ad essere tante e troppe, a tal punto da non farmi più vivere serenamente, da qui la decisione di chiudere il mio profilo Twitter” ha scritto infatti la Argento con un comunicato attraverso la sua fanpage autorizzata. “Voglio iniziare l’anno con il piede giusto e la mente libera” ha reso noto ancora l’artista.

In molti non hanno per nulla apprezzato questo suo gesto mentre i tantissimi fan che in questo periodo le sono rimasti sempre accanto hanno capito che in fondo il 2018 non è stato un buon anno per l’attrice. Il suicidio del compagno Anthony Bourdain e l’espulsione da giudice di X Factor hanno minato la felicità di Asia che, questa volta, ha deciso di accantonare almeno Twitter in modo da mettersi alle spalle le polemiche e i commenti negativi.

Il profilo Twitter della fanpage sarà comunque attivo e continuerà ad aggiornare i tantissimi fan sugli impegni dell’attrice anche se Asia Argento non è più presente sul social. I suo fan continueranno, invece e per il momento, ad interagire con lei sul suo profilo Instragram.