Asia Argento attacca Morgan per le rivelazioni a "Live-Non è la D’Urso"

Asia Argento è un fiume in piena e, con una lettera ufficiale, ha deciso di rispondere al suo ex Morgan dopo che quest’ultimo, ospite di “Live-Non è la D’Urso” si era permesso di lanciare alcune frecciatine su di lei. Marco Castoldi infatti è stato intervistato da Carmelita per rispondere, per la prima volta, alle accuse non solo messo contro di lui da Asia Argento ma anche a quelle di Jessica Mazzoli.

Entrambe ex compagne nonchè madri di Anna Lou e Lara, le due hanno spesse volte accusato Morgan di essere un padre assente ma soprattutto di non pagare gli alimenti evitando, con loro, qualsiasi tipo di rapporto. Marco Castoldi ha spiegato la sua versione dei fatti sottolineando che la sua assenza è solamente a causa delle madre che sarebbero interessate solamente al suo denaro.

“Non ho mai detto ‘non voglio pagare gli alimenti di mia figlia.’ Io non ho mai fatto questioni. Ma quando non ci sono i soldi, da dove li tiro fuori?” ha infatti chiosato Morgan che oltretutto ha definito Asia Argento “brava attrice” per essere stata in grado di versare lacrime nello studio di Live – Non è la D’Urso nella puntata precedente.

Immediata la reazione di Asia Argento che ha smentito le parole di Morgan accusandolo altresì di aver raccontato una marea di bugie riguardo il rapporto non solo tra loro ma soprattutto in quello con la figlia Anna Lou. “Mi sono separata da Marco nel 2007 (lui dice che l’ho l’abbandonato) e quasi subito ha smesso di esistere per nostra figlia, che non trova il tempo di vedere nemmeno quando viene a Roma per lavoro e per cui da circa 10 anni non versa nemmeno un euro dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice” ha chiosato furiosa Asia.

La Argento ci tiene anche a sottolienare che Morgan non ha provveduto al mantenimento nemmeno durante gli anni in cui ha lavorato per X Factor e per Amici quando dunque non era sicuramente in difficoltà economica. Cinque anni fa, Asia, è stata costretta a rivolgersi ad un avvocato per agire nei confronti di Marco e per ottenere che pagasse quanto dovuto per Anna-Lou.