Arrivano le prime parole di Maria Teresa Ruta dopo l’eliminazione dal GF Vip

E’ stata clamorosamente eliminata da poco più di 24 ore dalla casa del “Grande Fratello Vip“. Il tempo di metabolizzare la cosa e Maria Teresa Ruta ha espresso le sue prime parole. Stare chiusi in una casa per 5 mesi circa, non è facile e adesso che si è fuori, bisogna raccogliere un po’ di idee per ripartire. Se poi si è reduci da una cocente delusione, come l’eliminazione inaspettata, ecco che le idee da raccogliere crescono sempre più.

Maria Teresa credeva molto nella finale, soprattutto dopo essere stata salvata per più di 20 volte dal pubblico. E’ pur vero però che tanti suoi sostenitori, erano in realtà quelli di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando e quando negli ultimi giorni, il trio ha iniziato a sgretolarsi, ecco che molta gente ha voltato le spalle alla Ruta. La gieffina, dopo 5 mesi meritava la finale, ma il pubblico ha deciso diversamente preferendole Samantha De Grenet e Andrea Zenga. Loro che sono entrati a far parte del gioco, molto tempo dopo.

L’uscita di Maria Teresa ha lasciato tutti senza parole, la stessa Ruta non l’ha presa affatto bene scagliandosi contro i suoi compagni d’avventura, così come sua figlia Guenda Goria è apparsa infuriata in studio. Adesso però la gieffina è uscita allo scoperto e attraverso delle Instagram stories, ha risposto ai tantissimi commenti indirizzati a lei.

“Ciao a tutti. Sono qui e sto bene. Ma sapete che ci vuole un po’ di tempo per riprendermi un po’. Sono stata sommersa da messaggi, e poi… è arrivato Roberto. Sto cercando di rispondere a tutti! Lo farò. Dovessi finire a ferragosto. Grazie di tutto quello che avete fatto e del vostro affetto“, queste le prime parole dell’ex gieffina.

La Ruta ha poi mandato anche dei messaggi vocali alla sua fanpage, confermando la gratitudine nei riguardi delle tantissime persone che l’hanno seguita, sostenuta e che continuano a farlo. Sicuramente la perdita di Maria Teresa nella casa è stata forte. La sua assenza inizia a farsi sentire forte e chiara.