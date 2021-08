Arrivano le prime foto di Gemma Galgani con il seno nuovo: il risultato è sorprendente

Gemma Galgani non smette mai di sorprendere. La dama torinese è ricorsa ancora una volta alla chirurgia estetica e questa volta è toccato al seno. Ebbene si, Gemma si è rifatta il seno. Dopo il lifting al viso dello scorso anno, questa volta ha deciso di avere qualche taglia in più. Come se non bastasse, la Galgani ha ammesso di essersi ritoccata ancora anche il viso. Qualche piccolo accorgimento, nulla di particolare.

Ciò che ha destato clamore è stato proprio il nuovo décolleté. Prima che partissero le registrazioni della nuova edizione di “Uomini e Donne” e Gemma confermasse la notizia, era stato il magazine Nuovo Tv a parlarne in anteprima. E proprio il settimanale diretto da Riccardo Signoretti è in grado di mostrare le prime foto della dama torinese con il seno rifatto.

È stato Signoretti stesso a postare la copertina del numero di Nuovo Tv in edicola questa settimana, sul proprio profilo Instagram. Il risultato è decisamente sorprendente, dove appare una Gemma con un décolleté indiscutibilmente vistoso. La Galgani non si è mai scoraggiata e nonostante le numerose critiche, soprattutto quelle feroci di Tina Cipollari, è sempre andata avanti per la propria strada.

E come scritto da Signoretti su Instagram, la dama ha ceduto alla vanità con l’intento di trovare, una volta per tutte, il suo principe azzurro a “Uomini e Donne”. “Su Nuovo Tv in esclusiva le uniche foto di Gemma dopo l’intervento per aggiungere qualche taglia al seno. “Ora ho il dècolletè di quando ero ragazza”, racconta la dama di Uomini e Donne, già al centro delle polemiche per la scelta di tornare dal chirurgo a 71 anni. Lei ammette: “Ho ceduto alla vanità”. Ha fatto bene?“, queste le parole di Riccardo.

Dunque Gemma, a 71 anni è tornata ancora dal chirurgo plastico e avere il dècolletè di quando era ragazzina. Signoretti si domanda se la dama abbia fatto bene a ricorrere alla chirurgia estetica e se da un lato c’è chi apprezza, dall’altro le cose vanno diversamente. Difatti la questione sta facendo storcere il naso a tanti e di certo le polemiche non mancano. Dopo aver frequentato Nicola Vivarelli, un ragazzo di 44 anni più giovane e essere ricorsa una prima volta alla chirurgia estetica, la dama torinese lo ha fatto ancora.

Insomma, la nuova stagione di “Uomini e Donne” non è ancora andata in onda ma già si preannuncia essere ricca di colpi di scena. D’altronde Gemma e company ci hanno abituato a tutto ciò. In attesa di vederla dal vivo, le prime immagini della Galgani con il seno nuovo sono visibili sul magazine Nuovo Tv.