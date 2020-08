Arriva dopo un mese dal sì la festa di nozze per Lino Guanciale e Antonella Liuzzi

La coppia composta da Lino Guanciale e Antonella Liuzzi finalmente ha potuto realizzare il sogno di tenere una festa insieme a parenti ed amici. I due si sono sposati il 19 luglio in Municipio a Roma, ma hanno tenuto i festeggiamenti per il matrimonio il 29 agosto in una masseria di lusso a 5 stelle in provincia di Bari.

La location scelta era quella del Borgobianco Resort & Spa, una splendida masseria incastonata sulla cima della scogliera di Polignano a Mare. La Puglia è infatti la terra originaria della sposa e qui hanno deciso di dare vita alla festa celebrativa delle nozze, in un ambiente elegante e sontuoso, fra ottimo cibo e tanta buona musica.

Durante la serata c’è stata anche l’esibizione di una ballerina di pizzica e gli sposi sono stati coinvolti nelle sue performance. I due hanno anche voluto indossare gli stessi abiti della cerimonia celebrata in Campidoglio il mese scorso. Nei video pubblicati dai fan dell’attore si vedono gli sposi che ballano mentre nell’aria si alzano le note di una canzone famosa del film Colazione da Tiffany, “Moon River”.

Alla cerimonia non era presente l’attrice Alessandra Mastronardi, sua partner nella celebre serie L’allieva, perché aveva un impegno a Capri con Unicef. Era invece presente l’attrice Valentina Romani, anche lei nel cast de L’allieva.

La sposa di Guanciale non appartiene al mondo dello spettacolo, è figlia di Pietro Liuzzi, ex senatore del Popolo della Libertà che per due mandati è stato sindaco della città di Noci.

Antonella è una docente universitaria che insegna corsi di finanza alla Bocconi di Milano e ha conseguito un master in Gestione delle Risorse Umane e Amministrazione del Personale. La Liuzzi ha lavorato anche a Hong Kong ed è anche presidente del consiglio di amministrazione di una società che opera nella gestione di strutture alberghiere.