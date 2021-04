Arrestato concorrente de "L’eredità": madre in coma e padre ucciso a martellate

Viso pulito, brillante, ambizioso e intelligente; così veniva descritto appena un anno fa Marco Eletti, un concorrente del gioco a premi di Rai 1 “L’eredità“, programma condotto da Flavio Insinna. Quella volta Marco, di anni 33, aveva tutte le buone intenzioni di volersi mettere in gioco ed arrivare persino in finale.

Una persona davvero normale, un impiegato aziendale con una compagna con cui condividere la sua vita. Marco, all’epoca della sua partecipazione sul piccolo schermo, seppe anche ben intrattenere il pubblico da casa, aggiungendo particolari interessanti della sua vita, come quello di scrivere libri di genere thriller e la sua passione per la poesia. Oggi però Marco appare protagonista di una vicenda molto triste e oscura, accaduta presso l’abitazione dei suoi genitori, in quel di San Martino in Rio, in Emilia Romagna.

Marco Eletti: il sospetto di omicidio e l’arresto

Appena qualche giorno fa il ragazzo aveva effettuato una chiamata alle forze dell’ordine, denunciando un’emissione di fumo dal garage dei suoi genitori. All’arrivo della polizia, la scena è stata tra le più crude e raccapriccianti. Maro versava in uno stato di evidente shock, mentre suo padre, Paolo Eletti, versava a terra esanime, con il cranio sfondato a colpi di martellate.

In fin di vita anche sua moglie e madre di Marco, trasportata d’urgenza in ospedale. I medici per adesso hanno sottoposto la donna in coma farmacologico con tanto di prognosi riservata, affermando che esiste una probabilità che la donna non si riprenda dall’aggressione.

Per adesso gli inquirenti stanno interrogando il ragazzo, notando che la sua versione dei fatti appare enormemente contrastante con le dinamiche. Quasi completamente esclusa la pista del dolo della moglie di Paolo, per poi tentare il suicidio in seguito, riportando ferite plurime ai polsi. Al momento l’unica pista che gli inquirenti stanno perseguendo è quella del duplice omicidio da parte di Marco.