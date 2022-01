Arisa, storia d’amore finita con Vito: "Non è andata. Non chiedetegli più nulla di me"

Negli ultimi tempi si può senza dubbio affermare che la cantante Arisa stia vivendo una seconda fase della sua vita, tutta incentrata sulla fisicità, sull’apparire, ma soprattutto sul sentirsi bella e apprezzata. Tantissimi i fan che amano questa forma di Arisa 2.0; la cantante appare infatti cambiata nella forma e nel pensiero, tanto da essere quasi continui gli scatti sexy, per non dire piccanti, pubblicati su Instagram,

La vittoria a Ballando con le Stelle poi è stata la ciliegina sulla torta in grado di consacrare questa nuova versione della cantante. Niente più quindi capelli corti, vestiti che coprono ogni centimetro del suo corpo e vita da suora, per Arisa è il momento di vivere la vita in maniera totalmente opposta.

Arisa e Vito: la fine della relazione

Per la donna, grazie a Ballando con le Stelle, è arrivato persino l’amore. Infatti si era creato un bellissimo feeling con il suo istruttore di danza, Vito Coppola, tanto che la cosa è sbocciata poi in un amore che, agli occhi di tutto, è parso puro, sincero e travolgente. Insomma tutti davano per scontato che la donna avesse trovato l’uomo della sua vita, ma a quanto pare Arisa, ancora una volta, ha stupito tutti.

Notando la continua assenza di Vito dalla storia di Arisa, i fan hanno iniziato a tempestarla di domande, chiedere dove fosse il suo nuovo ragazzo, ed ecco che la cantante risponde, spiazzando tutti: “Ci abbiamo provato, non è andata. Per favore non chiedetegli più nulla di me“. Ma non è finita qui, perché aggiunge: “Gli voglio bene. Mi sento ancora molto legata a lui ma passerà come passa l’influenza. L’amore romantico è solo una parte dell’amore che abbiamo da dare“.

Insomma quello tra Arisa e Vito pare sia stato un amore flash, finito prima ancora di iniziare per bene. Forse i due hanno riscontrato differenze incolmabili, nonostante l’impegno e la voglia di voler andare avanti, concludendo alla fine che la miglior soluzione fosse quella di troncare adesso che si è ancora in tempo.