Arisa shock da Pierluigi Diaco: "Ho pensato di togliermi la vita"

Sono molto forti le dichiarazioni rilasciate da Arisa al giornalista Pierluigi Diaco, che l’ha intervistata nel suo programma “Ti sento”, nella puntata in onda stasera alle 23.20 su Rai 2. La cantante, reduce dal successo di “Ballando con le Stelle” (dove ha conosciuto il ballerino professionista Vito Coppola, con cui ha iniziato una tormentata relazione), ha confessato di aver pensato in passato al suicidio.

“Ho pensato di sottrarmi alla vita” sono state le sue parole, pronunciate davanti a un Pierluigi Diaco particolarmente sorpreso e colpito. Era stato lo stesso conduttore a farle questa domanda, ma di certo non si aspettava la schiettezza della cantante, che ha poi precisato come a dissipare per sempre questo pensiero siano state la voglia di vivere e la fede, che hanno prevalso su tutto.

Arisa ospite di Pierluigi Diaco a “Ti sento”: le parole sulla vita e la morte

Arisa ha spiegato che quello di togliersi la vita è un pensiero che prima o poi viene a tutti, a chi spesso e a chi solo per una frazione di secondo nei periodi più difficili della vita, ma la fede cambia sempre le carte in tavola, facendo in modo di mostrare la via della speranza anche quando, come nel suo caso, il domani e il dopodomani apparivano “un buco nero”.

La cantante ha poi rivelato lo stato d’animo che la portava a fare simili pensieri cupi. “Mi sentivo sola e abbandonata, che nessuno mi amava, bruttissimo” ha detto. “E poi piano piano dai valore alle tue priorità e dici ‘okay, la vita mi ha dato cose belle mi può dare anche cose brutte, devo resistere’”. Tra gli argomenti trattati nella puntata odierna del talk show “Ti sento”, c’è stato anche quello della vita dopo la morte.

Ariana ha ammesso di credere a una seconda vita e che, se potesse scegliere, vorrebbe rinascere ermafrodita. Una sorta di reincarnazione, insomma, in un essere umano migliore e soprattutto più completo. “Perché così sei tutto”, ha risposto infatti l’artista siciliana quando Diaco le ha chiesto il motivo di questa scelta così singolare.