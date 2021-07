Arisa rifiuta una proposta da 200 mila euro da un altro programma per restare ad Amici

Nelle ultime settimane Arisa sta facendo parlare per la sua relazione con il manager Andrea Di Carlo. Al momento, dopo vari tira e molla, i due sembrano essere ritornati nuovamente insieme, ove l’artista annuncia la riappacificazione con un post pubblicato su Instagram.

Parlando invece della sua carriera artistica e televisiva, la cantante di “Sincerità” ha fatto parte del cast della ventesima edizione di “Amici di Maria De Filippi” sia come professoressa che membro della commissione di canto, insieme ad Anna Pettinelli e Rudy Zerbi.

Le nuovi voci su Arisa

Il grande successo ottenuto da “Amici” ha portato dei benefici anche ai professori e al cast presente in questa edizione, in particolar modo ad Arisa. Difatti, secondo “Chicche di gossip“, una rubrica presente nel settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini, Rosalba avrebbe ricevuto e immediatamente rifiutato la proposta di Sky per far parte della prima edizione di “Pekin Express“, conosciuto dai fan come “Pechino Express” ai tempi della messa in onda sulla Rai.

Difatti, sempre come riportato dalla rivista, vorrebbe dare precedenza alla trasmissione di Canale 5: “Arisa ha rifiutato una cifra altissima per partecipare a Pechino Express (si parla di 200 mila euro). Il tutto per non tradire la fiducia di Maria De Filippi che ha riconfermato la cantante ad Amici anche per il prossimo serale”. Tra le altre cose per lei si vocifera di un possibile futuro in un reality, con Alfonso Signorini che starebbe facendo di tutto per convincerla a varcare la porta rossa del “Grande Fratello Vip“.

Ritornando invece a parlare di Amici, la cantante non ha mai nascosto che per lei partecipare ad Amici è stata una sorta di rinascita: “Questa per me è un’esperienza che mi ha riportata in un’azienda in cui ho fatto tante cose belle, è stata una sfida, mi sono ritrovata ad affrontare un programma nuovo ed un nuovo pubblico, ma mi sono inserita bene”.