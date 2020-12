Arisa parla di Maria De Filippi: "Vorrei mi volesse un po’ di bene"

Arisa da cantante scartata ad “Amici“, ne è diventata docente. La cantante, al secolo Rosalba Pippa qualche anno fa si presentò ai provini per prendere parte al talent show come concorrente, ma non fu mai scelta. La sua carriera è poi decollata comunque e oggi Arisa è docente di canto proprio ad “Amici“. Un’opportunità questa, che la cantante ha accolto con grande gioia e riconoscenza.

Arisa si è concessa in una lunga intervista al magazine “Chi”, dove ha raccontato diversi aneddoti e retroscena su “Amici”. Ovviamente non poteva mancare il commento su Maria De Filippi, ideatrice e conduttrice del talent. Parole al miele quelle che Rosalba ha riservato a Queen Mary, tanto affetto mostrato e stima espressa. Arisa ha ammesso che la conduttrice è in possesso di un tale carisma che “non ha bisogno della forza per farsi rispettare“.

E dunque tutto il rispetto e la stima che tanti riservano alla moglie di Maurizio Costanzo è perché li merita. “Tu la stimi e la rispetti perché se lo merita. Mi sento molto orgogliosa del fatto che mi abbia affidato i suoi ragazzi, sapendo quanto tiene ai loro. E non voglio deludere nessuno, né loro, né me stessa, né lei. Maria, anzi, mi piacerebbe che mi volesse un po’ di bene, perché io gliene voglio tanto“, queste le dichiarazioni della cantante.

Rosalba paragona il programma al regno delle favole, un regno però dove la regina è buona. In questo caso la regina è proprio la De Filippi. Dunque, profonda riconoscenza ha riservato Arisa alla conduttrice pavese. E se Queen Mary l’ha scelta come insegnante di canto nel suo talent e ha deciso di affidarle i suoi ragazzi, è sicuramente perché crede in lei.

Spazio poi ad Alessandra Celentano. La cantante trova la sua collega di danza, una donna molto competente e rigorosa. La nipote di Adriano Celentano è sempre stata un’insegnante esigente e forte, non ha peli sulla lingua e quando c’è da bacchettare un alunno lo fa senza problemi. Arisa la apprezza molto.