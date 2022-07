Arisa, l’estate si fa bollente: via tutto! Nudo integrale, porta solo un guanto

Ascolta questo articolo

In questi mesi la cantante Arisa sta facendo molto parlare di sé. Dopo il successo ottenuto a “Ballando con le Stelle” per l’artista si è aperto un periodo di grande entusiasmo. La cantante è ora molto più sicura dei suoi mezzi, e a livello professionale sta ottenendo una soddisfazione dietro l’altra. Proprio alcune settimane fa si è mostrata sui social in una foto assieme all’attore di film per adulti, Rocco Siffredi. I fan sono andati letteralmente al settimo cielo.

Secondo alcune indiscrezioni circolate sulla stampa tra i due ci sarebbe aria di collaborazione, ma non è dato sapere per quale tipo di produzione. Lo stesso Siffredi non aveva disdegnato l’idea di avere Arisa in una delle sue produzioni. D’altro canto la cantante aveva detto che nutre grande rispetto per chi lavora nel settore di Siffredi e che non le sarebbe dispiaciuto affatto se un giorno, nella sua vita, avesse dovuto affrontare questo settore lavorativo. In queste ore una foto molto particolare pubblicata dalla stessa Arisa sta letteralmente mandando fuori di testa i followers dell’artista, vediamo che cosa è accaduto.

Arisa senza veli

In una foto pubblicata sul suo profilo Instagram Arisa si è mostrata completamente senza vestiti. Nell’immagine, molto sensuale, Arisa indossa soltanto un guanto mentre le parti intime vengono coperte da alcune mani che indossano dei guanti, alcune delle quali la toccano. La foto ha spopolato immediatamente.

L’artista continua quindi con la sua svolta estetica già cominciata diverso tempo addietro con Psycho, e infatti nelle prossime ore uscirà il suo nuovo brano dal titolo “Tu mì perdìcìon” che tradotto in italiano vuole dire letteralmente “tu la mia maledizione”. A chi sia rivolto il brano non è dato sapere.

“Tutto cambia, si trasforma, e anche l’amore adesso vibra a una frequenza diversa. Il tempo cura e ti mostra la vera natura delle cose se non ti fermi” – così ha scritto Arisa nel post che ha pubblicato a corredo della foto. L’artista ha poi parlato anche di notti insonni vissute in passato, adesso Arisa è una donna felice e soprattutto sicurissima di se stessa. La foto in questione è stata pubblicata proprio per pubblicizzare il suo nuovo brano in uscita.