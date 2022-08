Arisa, la confessione lascia di stucco l’Italia intera: "Sono un uomo". E poi si spoglia..

Ascolta questo articolo

In questi giorni la cantante Arisa sta facendo molto parlare di sè. Dopo il successo ottenuto a “Ballando con le Stelle” per l’artista si è aperto un periodo di grande entusiasmo. La cantante è ora molto più sicura dei suoi mezzi, e a livello professionale sta ottenendo una soddisfazione dietro l’altra. Proprio nelle scorse settimane si è mostrata sui social in una foto assieme all’attore di film per adulti, Rocco Siffredi. I fan sono andati letteralmente al settimo cielo.

Secondo alcune indiscrezioni circolate sulla stampa tra i due ci sarebbe aria di collaborazione, ma non è dato sapere per quale tipo di produzione. Lo stesso Siffredi non aveva disdegnato l’idea di avere Arisa in una delle sue produzioni. D’altro canto la cantante aveva detto che nutre grande rispetto per chi lavora nel settore di Siffredi e che non le sarebbe dispiaciuto affatto se un giorno, nella sua vita, avesse dovuto affrontare questo settore lavorativo. In queste ore però Arisa ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno letteralmente scioccato i fan, vediamo di cosa si tratta.

Il cambiamento di Arisa

Quando Arisa debuttò a Sanremo nel 2099 colpì subito tutti per il suo talento artistico, ma talvolta anche per il suo aspetto fisico era giuducata in modo pesante. L’artista ha molto sofferto questa situazione, ma lei stessa ha ammesso di aver intrapreso un percorso di cambiamento che oggi l’ha portata ad essere una donna sicurissima di sè.

“Ogni problema diventa un problema se gli permettiamo di esistere. Quando portavo gli occhiali e il caschetto mi sentivo me stessa, ma la gente per strada mi prendeva in giro, si permetteva di fare apprezzamenti veramente pesanti sul mio aspetto fisico” – così ha confessato Arisa, che poi ha pubblicato una foto che ha scioccato i fan.

La cantante si è mostrata praticamente senza vestiti, coprendo soltanto le parti intime. La didascalia ha fatto letteralmente saltare dalla sedia i fan. ” “Sono donna ma anche uomo e non c’è niente di sbagliato in me”- queste sono state le parole di contorno al post che Arisa ha pubblicato. I fan sono rimasti stupiti davanti a queste dichiarazioni che fanno capire come Arisa oggi sia una donna diversa rispetto a quella del passato.