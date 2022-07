Arisa, la confessione choc poco fa: "Sono malata"

Ascolta questo articolo

C’è chi decide di tagliare drasticamente i propri capelli dopo una delusione amorosa, chi di stravolgere il proprio look dopo una brutta esperienza che vuole lasciarsi alle spalle, chi perchè ama sperimentare.

Insomma, il mondo è bello perchè vario e ognuno è liberissimo di scegliere quale colore portare sulla propria chioma e che taglio sfoggiare, seguendo, molto spesso, la moda lanciata da influencer e vip.

La malattia

Una bravissima cantante, carismatica, irriverente, schietta; una con gli attributi, che le cose non le manda certo a dire e che non conosce i tabù, è Arisa. L’abbiamo imparata ad apprezzare, puntata dopo puntata, in veste di maestra della scuola di Amici e ora che il talent show è in stand by per la meritata pausa estiva, non mancano le paparazzate.

Arisa, infatti, è stata immortalata in uno scatto con il suo nuovo look. La cantante ha deciso di ritornare ai suoi capelli lunghi rendendoli very cool con le treccine stile afro che tanto sono di tendenza durante la stagione estiva, indossando gli occhiali da sola e un ombrellino rosa. Non è un mistero che la vip adori i tagli di capelli e che si diverta a cambiare look, vuoi per la sua voglia di sperimentare, vuoi per un motivo ben più serio.

E’ stata lei stessa a confessare di soffrire tricotillomania. Si tratta di un disturbo ossessivo-compulsivo legato a stress e ansia che le porta a strapparci ciocche di capelli da sola. Sul cuoio capelluto rimangono delle evidenti zone vuote, che costringono alla rasatura per evitare di incorrere in disturbi ben più seri come dermatiti nella zona rimasta scoperta o alopecia anche perchè, come lei stessa ha raccontato ai suoi numerosissimi followers che la seguono su Instagram, è un gesto cme compie senza rendersene conto.

Dopo il rosa dell’ultimo periodo, è la volta di questo nuovo allungamento con treccine per la gioia dei fan che l’hanno riempita di commenti, scrivendo”La più bella di tutte”. E voi, cosa ne pensate del suo nuovo look? Io direi che è ideale per questa stagione, rispecchiando perfettamente la sua personalità!