Arisa ingrassata e felice: la foto in bikini con 13 kg in più

Arisa è una bomba di energia e positività. È una tra le cantanti tricolore più “toste” della discografia italiana e, quando mette su un po’ di peso, non ne fa un tragedia: “In un anno ho perso e ripreso 13 kg” ha recentemente dichiarato. L’ex vincitrice del Festival di Sanremo 2009 non ha intenzione di essere giudicata a causa del suo aumento di peso e intende fare in modo che il suo messaggio arrivi al pubblico forte e chiaro.

Nelle ultime 24 ore la cantautrice, nata e cresciuta in Basilicata, ha postato uno scatto fotografico al mare, studiato apposta per metterne in risalto le sue morbide curve: “Ci sono e sto da Dio” ha sottotitolato. Arisa è apparsa pimpante e felice, con le braccia rivolte al cielo e strizzata in un variopinto bikini. Per i suoi 371 mila followers l’effetto sorpresa c’è stato, ma non si è trattato di stupore negativo.

Nel giro di poche ore dalla pubblicazione della sua foto, infatti, sul suo profilo ufficiale di Instagram è giunta una caterva di apprezzamenti nei suoi riguardi. Oltre 870 commenti volti ad elogiare il suo aumento di peso. Orgogliosi della naturalezza e della spontaneità della cantante, i suoi followers hanno lodato il coraggio dimostrato nell’esporsi al pubblico con 13 kg in più.

Un coraggio che pochissime donne del mondo dello spettacolo si concedono, ma che conferisce loro più umanità. Arisa, infatti, sta dando ai suoi fan un’importante lezione di vita, dissociandosi dallo star system che, troppe spesso, propone canoni di bellezza irraggiungibili.

Rosalba Pippa – è questo il suo nome di battesimo – ha 36 anni, è solare, senza ritocchi estetici e ama concedersi i piaceri della buona tavola: “Io sono di Pignola e mia madre è la maga della cucina. Se cresci in un posto dove ogni giorno benedici il cibo, non puoi dimenticartene perché serve entrare in un jeans” ha dichiarato in una delle sue più recenti Instagram stories.