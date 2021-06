Arisa, il ritorno di Andrea Di Carlo: "Ho una proposta sexy da farti”

In questi ultimi mesi si è avuto modo di assistere a un cambiamento radicale della famosa cantante Arisa (all’anagrafe Rosalba Pippa). L’artista infatti in più occasione ha dato adito a vari commenti da parte dei fan per le sue foto, spesso molto piccanti e bollenti. Un ritorno a piacersi per Arisa, accettando ogni forma del suo fisico ma soprattutto del suo carattere.

Dal punto di vista amoroso invece procede in maniera molto altalenante la storia d’amore con il suo fidanzato nonché manager Andrea Di Carlo. Una serie di discussioni hanno infatti incrinato il benessere dei due ragazzi, al punto da imbastire perfino una piccola discussione tra i commenti Instagram, sotto gli occhi di tutti.

Arisa e la proposta ricevuta dal suo Andrea

Ecco infatti alcuni stralci della discussione intrattenuta su Instagram tra i due: “Tu pensi che io non sappia scrivere, né pensare con la mia testa. E invece, lo sai che quando stiamo insieme cerco di venire dalla tua per non litigare e sto zitta? Abbiamo vedute diverse o forse troppo simili per cavarci qualcosa di buono. Davanti allo specchio troviamo l’amore, e sia per me che per te, ci vuole… qualcuno davvero capace di amare“.

Mentre Di Carlo ha poi risposto: “Per amare serve il cuore non la testa. Per amare ci vuole coraggio e voglia di crescere. Notte baby“, troncando la discussione di netto. Oggi però sembra essere Di Carlo a fare il primo passo nei confronti dell’artista, pubblicando una foto che ritrae i due mentre si baciano.

In didascalia Di Carlo scrive: “Ho una proposta sexy da farti” e aggiunge: “Cresciamo insieme? Dammi il tuo cuore baby“. Cosa risponderà a questo punto Arisa? Concederà una nuova possibilità al suo Andrea oppure le discussioni passate sono state troppo importanti per essere cancellate con un semplice colpo di spugna? Non resta che attendere per scoprirlo.