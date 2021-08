Arisa: il nuovo look della cantante con i capelli rasati a zero

Ha da sempre dato un’immagine di sé anticonformista, lontano dagli stereotipi della società, della categorizzazione di look. Parliamo della famosa quanto talentuosa cantante Arisa, al secolo Rosalba Pippa. Già in passato infatti la cantante ha abituato il suo pubblico con look spesse volte trasgressivi, sopra le righe, soprattutto per quanto riguarda le acconciature.

Dai capelli a caschetto alle acconciature più lunghe, finanche agli stili molto più strong, come in questo caso, con una capigliatura completamente rasata a zero; Arisa infatti non ha mai avuto un look fisso per troppo tempo. Una scelta in realtà dettata anche da un condizione psicologica. Non è più infatti un mistero che la cantante soffre da molti anni di tricotillomania, ovvero l’ossessione di toccarsi i capelli nei periodi di particolare stress, arrivando persino a strapparli senza nemmeno accorgersene.

Il nuovo look di Arisa ed il commenti ai fan

Ogni estate la donna infatti decide di rimodernare il suo taglio, per poi farli ricrescere durante il resto dell’anno. Una volta pubblicata la foto con i capelli rasati, i fan della donna hanno iniziato a criticare la sua scelta, affermando che la sua immagine risultava molto più carina e curata prima della rasatura.

A questo giro per la cantante 38enne decide di dire la sua in merito, affermando: “Ciao! A coloro che mi scrivono in direct: “No, perché l’hai fatto?”, non ho ucciso nessuno ragazzi. Mi sono solo rasata i capelli come faccio ogni estate. State tranquilli. State tranquilli, non è successo niente. […] Fino a ieri ero una femmina e oggi sono un maschiaccio“.

La foto oggetto di critiche ritrae la donna in acqua, intenta a combattere l’estenuante caldo, con un sorriso davvero smagliante; una foto corredata di tanti hashtag: “Buongiorno dal mare con sottotitolo #gratitude #summertime, #spacca #bodypositive“. Nulla di nuovo insomma per Arisa; la donna è infatti consapevole che da lì a poche ore la bufera di critiche si placherà, come è sempre accaduto.