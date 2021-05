Arisa fa coming out sull’attuale ragazzo: "Ha avuto un fidanzato"

Intervistata da Io Donna, inserto femminile de Il Corriere Della Sera per cui ha posato in copertina, Arisa è tornata a parlare della sua storia d’amore con Andrea Di Carlo. Autore televisivo e suo manager, l’attuale fidanzato della briosa coach di “Amici” di Maria De Filippi ha una matrimonio alle spalle e tre figli.

Il nuovo compagno della cantante ha avuto anche una relazione omosessuale, come dichiarato dalla stessa che, con la sincerità e la schiettezza che la contraddistinguono sia come interprete che come persona, ha dichiarato: “Aveva avuto un fidanzato per molto tempo, ma la cosa non mi ha fatto paura. So che sono di passaggio su questa terra, per cui la vita voglio viverla appieno”.

Arisa, che in una recente ospitata a “Domenica In” era arrivata fino alle lacrime per la commozione che gli provoca l’attuale love story, ha raccontato anche di come i suoi amici l’abbiano messa in guardia rispetto alla “fluidità sessuale” del suo Andrea. Si tratta anche di amici gay insieme ai quali è scesa in piazza per i diritti Lgbt.

Così, quando le viene chiesto se qualcuno ha manifestato dubbi rispetto a questa situazione, rivela: “Mi hanno detto che, tanto, Andrea era gay, che mi avrebbe tirata scema. Invece no, lui è una persona molto libera e l’amore, quando arriva, lo senti e ti leva tutte le paure”.

Ma Rosalba, questo il vero nome di Arisa, remore non ne ha e conferma di voler sposare il suo manager e le nozze, che dovrebbero essere in programma per il prossimo 2 settembre. Lui corre un po’ troppo e vorrebbe un matrimonio “importante”, mentre la Nostra sogna una cerimonia più discreta all’insegna della purezza a Pantano di Pignola, la sua terra natia. “Il matrimonio è bello in purezza. E, se posso dire, anche in povertà”, afferma.