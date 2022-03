Arisa e Vito, arriva il momento di presentare le famiglie: "Il nostro è un rapporto profondo"

Non furono particolarmente incoraggianti le parole di Arisa riguardo la sua nuova relazione con il ballerino e partner Vito Coppola. I due, come tutti sanno, hanno vinto la passata edizione di Ballando con le Stelle; durante il programma hanno avuto modo di condividere gran parte del tempo insieme, arrivando persino il momento di far scoppiare la scintilla dell’amore.

Poco tempo dopo però, non fu solo la scintilla dell’amore ad accendersi, ma anche quelle delle incomprensioni, tanto che Arisa pubblicò un post in cui invitava i suoi fan di non chiedere sempre del suo rapporto con Vito. In molti hanno interpretato la frase come un momento delicato della sua vita, intuendo che forse il rapporto con Coppola fosse finito.

Vito Coppola: “Il nostro è un rapporto profondo”

Nulla di più lontano dalla realtà. A distanza di qualche settimana ci pensa il ballerino 29enne a fare chiarezza sul rapporto con Rosalba. In una recente intervista concessa a DiPiù, il ballerino afferma che le cose con Arisa non potrebbero andare meglio: “La nostra è una forma d’amore, il nostro è un rapporto profondo“.

Non è di erto la differenza d’età a creare problemi; con i suoi 29 anni e 39 di lei, la coppia sembra vivere la storia giorno per giorno, come affermato dallo stesso Vito: “Abbiamo deciso di vivere giorno per giorno, senza fare progetti. Non avrebbe senso. La differenza d’età non ci spaventa, non la sentiamo proprio“.

Insomma sembra che la storia stia andando molto bene, al punto che i due hanno persino iniziato a fare le presentazioni ufficiali in famiglia. Arisa ha presentato Vito alla sua famiglia a a Pignola, in provincia di Potenza, per poi partire alla volta di Eboli, per conoscere la famiglia di lui. Le cose quindi pare che stiano procedendo per il meglio per la coppia; si spera che il rapporto perduri per tanto tempo ancora.