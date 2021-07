Arisa e Andrea Di Carlo ritornano nuovamente insieme

I fan di Arisa e Andrea Di Carlo stanno assistendo, negli ultimi mesi, a numerosi colpi di scena. Inizialmente i due si sono lasciati verso la metà di marzo, quando Di Carlo non avrebbe digerito l’intervista che l’artista ha rilasciato a “Domenica In” ove non menziona mai il suo nome.

Pochi giorni dopo Arisa al “Corriere della sera” conferma queste indiscrezioni, rivelando che Andrea Di Carlo si sarebbe offeso proprio per l’intervista rilasciata a Mara Venier. La cantante però rivela di non aver fatto il suo nome poiché anche in passato avrebbe chiesto sempre riservatezza, a differenza sua che ha sempre raccontato tutto. Nonostante questo piccolo fraintendimento Arisa ammette che sarebbe ritornata volentieri con il manager se fossero cambiate alcune cose.

La nuova riappacificazione tra Arisa e Andrea Di Carlo

In un’altra intervista di Arisa, rilasciata nella trasmissione “Belve” condotto da Francesca Fagnani, ha rivelato di non sentire il suo ex fidanzato da circa due settimane e nel parlare del loro rapporto è sembrata sempre abbastanza agitata. I due, in quel periodo, avevano da poco risanato un’altra grande rottura.

Nella giornata del 2 luglio però Arisa, insieme ad Andrea Di Carlo, sembrano essere ritornati sui loro passi. Infatti Rosalba ha pubblicato su Instagram uno scatto con il manager scrivendo una importante frase d’amore: “Ci sono cose che non ti dirò mai per tenerti con me per sempre”. In realtà Di Carlo, il giorno prima, aveva già preannunciato il ritorno con Arisa pubblicando uno scatto sia sul proprio profilo che nelle stories di Instagram.

Il sito “Novella 2000” ha poi pubblicato altri scatti in cui Arisa e Andrea Di Carlo, negli ultimi giorni, che la coppia sembra aver preferito non diffondere attraverso i loro social. Nelle seguenti foto la coppia si mostra molto affiatata ed innamorata, e il peggio sembra essere davvero un lontano ricordo.