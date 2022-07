Arisa choc, la tragica notizia è arrivata in diretta Tv: "Suicidio".

Ascolta questo articolo

In questi mesi la cantante Arisa sta facendo molto parlare di sé. Dopo il successo ottenuto a “Ballando con le Stelle” per l’artista si è aperto un periodo di grande entusiasmo. La cantante è ora molto più sicura dei suoi mezzi, e a livello professionale sta ottenendo una soddisfazione dietro l’altra. Proprio alcune settimane fa si è mostrata sui social in una foto assieme all’attore di film per adulti, Rocco Siffredi. I fan sono andati letteralmente al settimo cielo.

Tra l’altro in questi giorni è tornata alla ribalta della cronaca in quanto suoi social ha pubblicato una foto “bollente” che è servita a pubblicizzare il suo nuovo singolo. Arisa si è mostrata praticamente senza nulla addosso, e indossando dei guanti alle mani. Il passato della cantante è stato comunque burrascoso, ed è stata lei a raccontare alla stampa alcuni anedotti della sua vita.

Arisa, la notizia che spiazza i fan

Arisa è esplosa letteralmente quando è comparsa al Festival di Sanremo. Le sue canzoni sono diventate subito molto famose, e la recente vittoria a “Ballando con le Stelle” l’ha praticamente consacrata. Lei nella trasmissione ha fatto coppia con Vito Coppola, con il quale pare sia nato qualcosa di molto simile all’amore.

In una intervista a “Domenica In”, Arisa e Coppola hanno risposto alle domande di Mara Venier. “Io sono fidanzata con lui, lui no, io sì” – così ha detto Arisa rispondendo ad una delle domande di “zia Mara”. Tra i due c’è moltissima complicità, e con lui la cantante sembra aver trovato la serenità che cercava.

Ma nella sua vita non tutto è stato rose e fiori appunto. “Sì ho pensato di sottrarmi alla vita, io penso che un pò tutti lo pensiamo però poi io sono una ragazza di fede” – così ha detto Arisa parlando in una intervista alla trasmissione “Ti Sento” condotta da Pierluigi Diaco. “C’era un periodo nella mia vita dove vedevo sempre che dopodomani c’era un buco nero, che non sapevo cosa mi sarebbe successo, che mi sentivo sola e abbandonata, che nessuno mi amava, bruttissimo” – questa la confessione shock della cantante Arisa a Pierluigi Diaco. L’intervista è andata in onda negli scorsi mesi.