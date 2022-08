Arisa choc, il drammatico annuncio della cantante: ecco cosa le è successo

Ascolta questo articolo

Arisa è una delle cantanti più note del panorama italiano, che negli ultimi anni è riuscita a ritagliarsi un posto anche nel mondo del piccolo schermo, prendendo parte a trasmissioni di successo. Salita alla ribalta nel 2009 con la vittoria del Festival di Sanremo con il brano ‘Sincerità’ nella categoria ‘nuove proposte’, da allora la sua carriera ha spiccato il volo.

Negli ultimi tempi la nota cantante ha vissuto un periodo non particolarmente felice, di cui ha voluto rendere partecipi i suoi fan con uno sfogo sui social. Arisa non ha avuto paura di manifestare le sue insicurezze e fare autocritica, rivelandosi un grande esempio per i giovani: ecco cosa le è successo.

L’annuncio della cantante

Reduce dalla rottura con il suo ormai ex fidanzato Vito Coppola, conosciuto tempo fa a Ballando con le Stelle, la nota cantante ha deciso di dedicarsi a pieno ritmo al lavoro. Di recente ha annunciato l’uscita del suo nuovo brano Tu mì perdìcìon e si è esibita in alcune apparizioni pubbliche, come al Tim Summer Hits.

Subito dopo tale evento, Arisa ha manifestato qualche perplessità sulla qualità della sua performance, interpellando persino i suoi fan per chiedere cosa ne pensassero. La cantante è entrata in crisi soprattutto a causa del playback: ”Il problema é che quando canto in playback mi vedo un po’ ridicola. E, dato che non devo cantare, faccio delle mosse, ma poi mi dico: ‘Dove vai?”.

Sicuramente i suoi fan hanno apprezzato questo atteggiamento della nota cantante, in quanto fare autocritica è il primo passo per migliorarsi. Inoltre, la questione del playback è stata sollevata spesso da molti altri cantanti in passato, quasi tutti riluttanti ad esibirsi in questo modo. Alla fine anche Arisa se ne è fatta una ragione e ha concluso così: “Ma che mi frega, io ci metto tutto l’amore che posso, ridicola nel mio amore ridicolo”.