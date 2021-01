Ariadna Romero, tutta la verità sulla fine della storia d’amore con Pierpaolo Pretelli: colpa di Maria De Filippi

Nella casa del “Grande Fratello Vip“, uno dei concorrenti al centro dell’attenzione è Pierpaolo Pretelli. L’ex velino di “Striscia la notizia” fa molto parlare di sé soprattutto per l’interesse mostrato nei riguardi di due donne molto diverse: Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. Se la Gregoraci ha rappresentato la prima parte del GF per Pierpaolo, Giulia rappresenta la seconda parte e quindi il presente.

Per Elisabetta, Pretelli ha sempre mostrato un forte interesse mai corrisposto, sfociato poi solo in una bella amicizia. Appena la Gregoraci si è lasciata alle spalle la famosa porta rossa, ecco che tra Pierpaolo e la Salemi è nata una vera e propria storia d’amore. La gieffina è entrata a gioco in corso e solo con l’uscita di Elisabetta, lei e Pier si sono lasciati andare.

Però si sa, la partecipazione al “Grande Fratello Vip” mette in piazza la vita privata dei concorrenti e anche Pretelli ovviamente ne ha una. L’ex velino ha un figlio, Leonardo 3 anni, avuto dalla sua ex compagna, la modella spagnola Ariadna Romero. Qualche settimana fa la Romero è entrata in casa per fare una sorpresa a Pier e in molti hanno pensato che tra loro il discorso non fosse totalmente chiuso.

La vicinanza poi di Pretelli alla Salemi ha fatto ricredere i più e oggi la Romero ha spiegato per filo e per segno per quale motivo è finita la storia con il gieffino. Ospite a “Casa Chi“, la modella ha spiegato che indirettamente “c’entra” Maria De Filippi. Ariadna ha raccontato che dopo un periodo di forte crisi, lei è partita per Miami ma prima di andar via ha lasciato una serie di foto a Pier, foto che ritraevano il loro percorso di vita insieme e un biglietto con su scritto: “Vienici a prendere, abbiamo bisogno di te“.

Pretelli partì per Miami, lei credeva che fossero tornati insieme, ma lui le disse che aveva firmato un contratto per partecipare a “Temptation Island” nelle vesti di tentatore. La modella ha confessato che le crollò il mondo addosso e andò a Cuba per non vedere. A settembre lui la chiamò, le disse che doveva tornare perché ci voleva riprovare, ma ad ottobre approdò a “Uomini e Donne”, alla corte dell’allora tronista Teresa Langella.

Insomma, seppur inconsapevolmente, Queen Mary ci ha messo lo zampino. Tutti sanno che per poter partecipare alle sue trasmissioni, è necessaria una caratteristica: l’essere single. Pierpaolo voleva a tutti i costi la sua esperienza in televisione, la De Filippi gliel’ha offerta e ha così rinunciato per sempre alla sua famiglia.

La Romero ha poi parlato anche della Salemi e di come l’ex velino si è comportato nei riguardi della mamma. Ariadna ha difeso la signora Margherita, non approvando l’atteggiamento del gieffino, aggiungendo poi che con Giulia sono liberi e adulti e dunque possono fare ciò che vogliono. La modella ha poi confessato che lei sarà sempre un punto fisso nella vita di Pretelli e lui lo sarà per lei, perché hanno un figlio insieme e il bene del piccolo Leo rimarrà la priorità per tutti.