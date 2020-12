Ariadna Romero, ex di Pierpaolo Pretelli, parla di Elisabetta Gregoraci

Ariadna Romero, bellissima modella, showgirl e attrice originaria di Cuba, è la ex compagna di Pierpaolo Pretelli. La più importante, visto che è lei che gli ha dato il suo primo (e per adesso unico) figlio, Leonardo. Fino a oggi, Ariadna non si è mai espressa sul percorso del suo ex nella casa del Grande Fratello Vip 5, fatta eccezione per quando ha lasciato velatamente capire – senza però dirlo chiaramente – che i rapporti tra loro non sono esattamente idilliaci come aveva lasciato intendere lui.

Tuttavia, ora che è passato diverso tempo dall’inizio del reality show e il flirt tra Pretelli e Elisabetta Gregoraci è andato avanti, evolvendosi e attraversando anche numerosi momenti di crisi, Ariadna si sente ripetere sempre più spesso la stessa domanda: cosa ne pensa di questa liaison che in realtà non è mai veramente cominciata? E soprattutto cosa pensa di lei, Elisabetta, la donna che avrebbe preso nel cuore di Pierpaolo il posto che un tempo è stato suo?

Più che parlare del flirt in sé, correndo il rischio di lasciarsi sfuggire dei giudizi avventati e magari poco apprezzati dai suscettibili fans della coppia, Ariadna ha preferito dire la sua su Elisabetta Gregoraci. Da donna a donna, la Romero ha mostrato di apprezzare la scelta della Gregoraci di rimandare ogni eventuale decisione sentimentale – anche quella in merito al rapporto con Pierpaolo – a quando sarà uscita dalla casa.

Una dimensione più privata, insomma, per tutalare prima di ogni cosa suo figlio Nathan Falco, che essendo adolescente capisce molto bene quello che vede succedere nella casa del “Grande Fratello Vip”. “È una mamma, che mette al primo posto suo figlio, che è una cosa molto importante, quindi di conseguenza capisce anche quali sono le priorità, quando c’è un bambino”, ha spiegato la modella cubana, dando prova di grande buonsenso.

Tuttavia Ariadna ha anche fatto notare come l’essere mamma non annulli di certo l’essere donna e il fatto di potersi innamorare di qualcuno che non è necessariamente il padre del proprio figlio. Ha quindi concluso con molta diplomazia affermando che una volta usciti dalla casa, starà a Pierpaolo ed Elisabetta capire se c’è davvero qualcosa e se vale la pena aspettare e portare pazienza.