Aria di flirt tra la cantante Noemi e Francesco Monte: un indizio lo conferma

Francesco Monte resta uno degli scapoli d’oro in circolazione. L’ex tronista di “Uomini e donne” ed ex naufrago de “L’Isola dei Famosi” è perennemente corteggiato sia dalle sue fans che da brillanti ed affermate artiste. Sembra, infatti, che la celebre cantautrice Noemi abbia un debole per lui.

A divulgare l’indiscrezione è stato il popolare webmagazine news e gossip UrbanPost, che, tuttavia, ha precisato non si tratti assolutamente d’amore. Ma procediamo con ordine. Alcuni giorni fa, l’avvenente ex tronista Francesco Monte ha postato una foto sexy sul proprio profilo Instagram. Uno scatto fotografico in bianco e nero che lo ritrae a torso nudo e adagiato su un letto in una posa sexy.

La passionale cantante Noemi, nota al pubblico per il suo inconfondibile timbro vocale e i suoi fulgidi capelli rossi, alla visione di tale prorompente foto, non ha saputo contenere la propria impulsiva reazione ed ha sorpreso tutti, pubblicando un commento sintetico ma esplicito.

Tra i chiari apprezzamenti e i commenti adulatori delle numerose fan di Francesco Monte, è infatti apparso quello della 37enne romana. L’audace cantante ha espresso apprezzamento per la bellezza dell’ex tronista servendosi di una specifica emoticon: una fiamma accesa che arde, simbolo azzeccato per esprimere appieno la passione che brucia.

Poiché nulla sfugge agli accorti followers di Francesco Monte, l’inaspettato commento di Noemi ha insospettito i quasi 2 milioni di followers del 31enne pugliese, fomentando in tempo reale i rumors e i pettegolezzi. Alcuni maliziosi utenti di Instagram, infatti, hanno lanciato insinuazioni attraverso vispi commenti: “Noemi una di noi!”. Sembra del tutto lampante che la vulcanica cantante dalla chioma scarlatta apprezzi il sex appeal dell’ex tronista di “Uomini e donne”.

Cosa bolle, dunque, in pentola? Sebbene si respiri aria di flirt, ricordiamo che Veronica Scopelliti è felicemente sposata con Gabriele Greco e, pertanto, risulta impegnata in una relazione sentimentale, consolidata e apparentemente stabile.