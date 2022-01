Aria di crisi tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi? Per la coppia feste separate

L’indiscrezione (per ora è soltanto tale) è stata riportata dal settimanale “Oggi”, che ha racconto alcuni indizi tutt’altro che rassicuranti in merito alla vita familiare di una delle coppie più famose e amate d’Italia. Stiamo parlando di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. La show-girl e conduttrice di origini svizzere, naturalizzata italiana, e il noto imprenditore non starebbero vivendo un periodo facile.

Dopo anni di amore e due figlie insieme – Sole e Celeste – Michelle e Tomaso sarebbero in crisi. Non è dato sapere se la notizia abbia un fondamento, né tanto meno se si tratti di una crisi passeggera o di qualcosa di più grave, che potrebbe condurre a una separazione, ma quel che è certo che anche i followers della Hunziker su Instagram di recente hanno notato qualcosa di strano.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono davvero in crisi? I sospetti

A saltare all’occhio è il fatto che contrariamente agli altri anni, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi non hanno fatto le vacanze natalizie in famiglia, tutti insieme. Al contrario, la conduttrice e le due figli più piccole (la grande, Aurora Ramazzotti, si trova tutt’ora in vacanza col padre e il fidanzato alle Maldive) si sono recate a San Cassiano, Bolzano, senza Trussardi.

Forse imprenditore della moda era impegnato a causa del lavoro? In realtà in concomitanza con le feste è raro che vi siano impegni di lavoro inderogabili, anche per i “pezzi grossi” dell’imprenditoria, ma tutto è possibile. Quel che è certo è che Michelle ha trascorso queste vacanze in montagna con l’amica Serena Autieri.

La Hunziker e la nota attrice si sono divertite tra lunghe passeggiate e sciate, mentre la mattina della Befana la bionda conduttrice ha pubblicato un video mostrando le piccole Sole e Celeste correre a cercare la loro calza. In tutto ciò, ancora nessuna traccia di Trussardi. Agli esperti di gossip non resta dunque che monitorare la situazione, tenendo presente che la coppia è da sempre molto riservata.