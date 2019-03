Aria di crisi per Giulia De Lellis e Irama

Giulia De Lellis è nota al pubblico per aver partecipato come corteggiatrice a Uomini e Donne durante il trono di Andrea Damante. I due dopo l’esperienza nel programma intrapresero una lunga storia d’amore finita poi per naufragare.

Ad oggi la ragazza è un influencer affermata, vanta milioni di followers sul suo profilo Instagram e dal mese di Novembre ha intrapreso una nuova storia d’amore con il cantante Filippo Maria Fanti – in arte Irama – vincitore dell’edizione scorsa del talent Amici.

Fino a poco fa i due sembravano felici tant’è che dopo alcune settimane dal loro primo incontro già avevano presentato le rispettive famiglie e, alla partecipazione del cantante all’edizione di Sanremo di quest’anno, Giulia era presente per sostenerlo; Tuttavia, secondo quanto riportato su Spysee, un noto profilo Instagram che tratta di gossip, pare che i due stiano affrontando un periodo di crisi; Sul profilo gossip si legge : “Al momento non ci è dato sapere se la loro sarà una scelta definitiva o solo un momento di crisi passeggera“.

Ad incrementare le voci sulla crisi dei due fidanzati sono stati i giorni scorsi. Difatti, i due ragazzientrambi a Milano, non hanno postato niente sui rispettivi profili Instagram che li ritraesse insieme; In aggiunta a queste supposizioni, a rafforzare la tesi vi è anche il fatto che Giulia De Lellis ha partecipato ad un evento dove presenziava anche il suo ex fidanzato Andrea Damante.

Giulia al momento non commenta nulla su questi pettegolezzi al contrario di Irama che sembra piuttosto infastidito. Sul suo profilo Instagram si legge in un post la frase di una canzone di Francesco Guccini : “Tanto ci sarà sempre lo sapete, un musico fallito, un pio, un teorete. Un Bertoncelli o un prete a sparare c*****e“.

I fan hanno colto la palla al balzo e chiesto spiegazioni al cantante sul presunto periodo di crisi con la fidanzata. Ciò nonostante, pare che il ragazzo voglia tacere sull’accaduto in quanto ad oggi non ha dato ancora alcun tipo risposta.