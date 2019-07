Aria di crisi nell’amicizia che lega Elisabetta Canalis a Maddalena Corvaglia

La notizia pubblicata sul settimanale Chi avrebbe davvero dell’incredibile: Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, due tra le veline più famose che hanno calcato il bancone di “Striscia la Notizia“, avrebbero litigato. Unite da una profonda amicizia nata 20 anni fa – quando furono scelte per partecipare al celebre tg satirico di Canale 5 – anche dopo aver concluso l’esperienza con il programma di Antonio Ricci sono sempre rimaste in contatto.

Recentemente avevano anche espresso la comune volontà di aprire una palestra a Los Angeles, città dove l’ex di George Clooney vive con il marito Brian Perri, un noto ortopedico, e la figlia Skyler Eva. Maddalena Corvaglia vive invece in Italia con la figlia Jamie Carlyn, e dopo aver divorziato da Stef Burns, il chitarrista di Vasco Rossi, ha ritrovato la serenità al fianco dell’imprenditore Alessandro Viani. con il quale è legata da circa un anno.

Nonostante la distanza non sia dalla loro parte, Elisabetta Canalis ha spesso modo di tornare in Italia, dove può tenersi in contatto con le sue vecchie amicizie. Ma in tempo di social network, le relazioni possono essere intrattenute anche via web, ed è proprio qui è possibile trovare la prova del loro presunto litigio.

Sul profilo della Corvaglia l’ultimo riferimento alla Canalis risale allo scorso settembre, quando l’ex di Enzo Iacchetti aveva dedicato degli auguri molto speciali per il 40esimo compleanno dell’amica. “Ti sopporto da quando avevi 20 anni. È inutile: più ti lancio lontano, più mi torni indietro come un boomerang… (per fortuna) Insieme nelle gioie, nelle gaffes e nei dolori, insieme da bimbe e da mamme. Venti anni di battibecchi e complicità. Sono fortunata ad averti nella mia vita, sarda maledetta!“.

Per il settimanale diretto da Alfonso Signorini, la conclusione più logica non può che essere una: la rottura sarebbe sorta proprio con il naufragio del loro progetto comune nel campo del fitness, in quanto sembra davvero strano che le due si ignorino da così tanto tempo sui social, non scambiandosi più né like né commenti.