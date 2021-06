Aria di crisi in casa Bonolis; sua moglie Sonia: "Certi sipari devi chiuderli tu"

Sposati da quasi 25 anni, insieme hanno saputo costruire una famiglia bellissima e un affiatamento matrimoniale davvero invidiabile, ma da qualche tempo sembra che qualcosa si sia rotto e non è solo il sentire dei tanti fan della coppia. Parliamo della famiglia Bonolis, in particolar modo di Paolo e sua moglie Sonia Bruganelli.

Da qualche tempo la donna ha iniziato a manifestare sentimenti altalenanti e contrastanti, esternandoli non solo sui social, tramite messaggi spesse volte ambigui e criptici, ma anche nelle numerose intervista che l’imprenditrice concede ai settimanali di gossip.

Sonia Bruganelli: la crisi matrimoniale e i messaggi criptici pubblicati

Non è infatti un mistero che di recente la donna aveva dichiarato che tra lei e Paolo c’è stato un periodo in cui regnava un rapporto, seppur momentaneo, freddo e distaccato a causa delle condizioni di salute della figlia: “Quando è nata nostra figlia c’è stata una crisi vera, familiare. E’ stato un momento di rottura che ha portato un allontanamento anche da lui. Quando superi questo capisci che c’è un legame che va oltre qualsiasi difficoltà“.

Di recente la donna ha anche pubblicato una serie di foto con tanto di didascalie e hashtag che hanno destato non poco sospetto nei fan della famiglia. Si parte infatti da una foto raffigurante come sfondo il mare e come didascalia riportava: “Libertà e amore sono una cosa sola. Ho sempre scelto di amare chi la pensava come me” corredato da un hashtag #dedicato.

I fan non hanno potuto resistere ed hanno iniziato a fare domande riguardante la propria vita privata, riferendosi a Paolo con l’appellativo di ex marito. La Bruganelli ha poi chiosato: “Non rispondo a queste domande“, ma un utente ha poi aggiunto: “Sonia, lei mi ha già risposto. Mi dispiace“.

Ancora più criptica e ambigua è stata la seconda frase in cui l’imprenditrice riporta: “Quando ti accorgi della recita , certi sipari devi chiuderli tu”, con tanto di hashtag #maipiùcomeprima #domanièunaltrogiorno. Per adesso nulla appare ancora certo ma quello che è invece è parso sicuro è la crisi matrimoniale che stanno attraversando i due coniugi. Come andrà a finire?