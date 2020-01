Archiviata la parentesi Juan Luis, Gemma Galgani ha trascorso il suo capodanno da single

Gemma Galgani è indubbiamente il fenomeno del momento. La dama torinese, protagonista del trono over di “Uomini e Donne” è sulla bocca di tutti, a causa delle delusioni d’amore di cui è protagonista e degli scontri che ha con la sua più acerrima nemica, Tina Cipollari. Quando le due donne appaiono in video insieme, il trash è assicurato.

Tina spesso accusa Gemma di essere uno zerbino, a causa soprattutto dei suoi continui colpi di fulmine che ha verso gli uomini che vengono a corteggiarla. L’ultimo è stato Juan Luis Ciano, ma grazie alle anticipazioni emerse durante l’ultima registrazione, la Galgani è riuscita a dargli il benservito dopo aver smascherato le sue reali intenzioni, ovvero quelle di essere approdato in trasmissione solo per ottenere visibilità e non per corteggiarla realmente.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso ha riguardato il fatto che i due abbiano trascorso separati il giorno di Natale, difatti Gemma era a Torino in compagnia della sua amica Ida Platano. Archiviata la parentesi Juan Luis, la Galgani ha salutato l’arrivo del nuovo anno da single e al lavoro, infatti la donna lavora in un teatro di Torino.

Oltre a mostrarsi in compagnia dei suoi colleghi, attraverso Instagram la dama ha voluto salutare il 2019 e accogliere il nuovo anno, con un lungo post. La donna ha scritto: “Ci siamo quasi…Come dico sempre, ognuno di noi ha i suoi impegni ed il lavoro chiama e io sono sempre presente, bella sarà la festa di questa sera che ci coinvolgerà particolarmente. Io sono nel mio posto preferito“.

Ha poi augurato un buon anno a tutti coloro che come lei, quella notte, erano al lavoro e ha ringraziato tutti coloro che hanno reso bello il suo 2019. Insomma un nuovo anno è iniziaot e chissà se per Gemma sia quello buono, quello che finalmente le consegnerà l’uomo della sua vita, quell’amore che da quasi dieci anni a questa parte cerca incessantemente a “Uomini e Donne”.