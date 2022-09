"Apparsa nel cielo, è lei". Lo scatto virale fa il giro del mondo

Ascolta questo articolo

Nel mondo spesso accadono degli episodi che lasciano senza parole. Non sempre ovviamente si tratta di fatti di cronaca gravi, ma anche di eventi che rasentano l’incredibile, e a cui a volte nessuno stenta a credere. Abbiamo sicuramente sentito parlare spesso di paranormale, ovvero di eventi al di fuori della norma che accadono in diverse parti del mondo. Il paranormale comprende anche il mondo delle apparizioni di spettri e creature degli incubi.

Ovviamente spesso il tutto ha una spiegazione scientifica, e oggi gli scienziati sono riusciti a dimostrare che dietro la stragrande maggioranza dei fenomeni paranormali a volte ci sono dei trucchi. Ma quello che è accaduto in queste ore ha spiazzato davvero la pubblica opinione e nessuno riusciva a credere che in cielo sia apparsa proprio lei, vediamo che cosa è accaduto.

La foto virale sul web

Secondo quanto riporta la stampa internazionale una cittadina ha ripreso in cielo delle nuvole con una forma abbastanza particolare. La foto potete vederla anche nella copertina di questo articolo e ha destato sconcerto. Molti di voi sicuramente avranno capito a che cosa, o meglio a chi assomiglia la nuvola in questione.

Nessuno si sarebbe mai aspettato che un fenomeno del genere potesse accadere. La donna che ha ripreso la foto in questione l’ha subito pubblicata sui social e lo scatto è diventato virale in brevissimo tempo. In tanti credono che ciò che è apparso in cielo abbia voluto mandare un messaggio alla Terra.

La nuvola in questione, come si può vedere, sembra riprendere le fattezze della Regina Elisabetta II, la Sovrana del Regno Unito scomparsa in questi giorni. Per questo la foto è diventata virale, anche perchè la nuovola in questione è apparsa sui cieli britannici un’oretta dopo la dipartita di Elisabetta II. Inoltre, c’è chi ha spiegato di aver visto apparire un arcobaleno, dopo l’incessante pioggia di questi giorni che ha bagnato Londra.