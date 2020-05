Antonio Zequila smentito dalla fidanzata: niente nozze

Antonio Zequila, tra i protagonisti più chiacchierati e divisivi dell’ultima edizione del reality show di Canale 5 “Grande Fratello Vip”, è tornato a far parlare ed alimentare le malelingue del gossip per una lettera a sorpresa che la sua fidanzata Marina Fadda ha inviato recentemente al popolare giornale di gossip “Chi“, facendo delle clamorose precisazioni.

Nelle ultime settimane, l’attore aveva dichiarato di voler sposare la sua amata compagna, con cui però aveva avuto in passato delle difficoltà, tali da aver portato la coppia a dividersi. La lontananza e la riflessione comune hanno portato i due a ritrovarsi ancora innamorati, quindi hanno deciso di darsi una seconda occasione.

La compagna di Zequila smentisce le nozze con l’attore

In tanti ricorderanno le belle parole d’amore pronunciate da Zequila all’indirizzo di Marina in diretta tv, una proposta di nozze che ora sono in tanti a domandarsi com’è andata a finire. A chiarire come stanno le cose tra i due c’ha pensato Marina, che ha raffreddato gli entusiasmi, scrivendo una lettera a ‘Chi’, dove si legge: “Devo fare una smentita importante“.

Marina è stata quindi costretta a scendere in campo per spegnere il gossip che la vede – suo malgrado – protagonista, spiegando che: “Preciso che io non ho mai acconsentito e da nessuna parte ho parlato di nozze, questa è solo una sua idea. Mi spiace ma non lo sposerò“. Una doccia fredda per Antonio Zequila che sperava i fiori d’arancio con la sua compagna.

Marina Fadda ha poi precisato che la decisione di non sposarsi con Zequila in questo momento non significa che tra i due c’è una nuova crisi, in tal senso le sue parole: “Vorrei per cortesia mettere fine a questo equivoco che nulla toglie, comunque, all’affetto che ho per Antonio“. Parole che hanno il sapore di un chiaro monito per le malelingue del gossip.