Antonio Zequila ritratta su Sossio Aruta: "E’ una brava persona"

Antonio Zequila e Sossio Aruta, sono stati due dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip“. Tra l’ex protagonista del trono over di “Uomini e Donne” e l’attore, all’interno della casa più spiata d’Italia non è mai corso buon sangue e i due non perdevano occasione per litigare e accusarsi vicendevolmente per ogni cosa. La guerra tra Aruta e Antonio, era ormai dichiarata.

Anche quando il reality show è terminato, Zequila e Sossio hanno continuato ad attaccarsi, sui giornali e sui social, ma adesso, a distanza di due mesi dalla fine del GF, Zequila ha deciso di seppellire l’ascia di guerra, non essendo più interessato a diatribe, ripicche o critiche, anzi l’attore ha deciso di voltare pagina e andare avanti, in quanto le dinamiche di gioco sono ormai terminate.

Contro ogni pronostico, Antonio ha definito Sossio “una brava persona“, augurandogli tutto il meglio per il suo futuro matrimonio, con la compagna Ursula Bennardo. Attraverso un’intervista rilasciata al settimanale “Mio“, le parole di Zequila non hanno lasciato spazio a dubbi: “Il matrimonio di Sossio con Ursula? Gli auguro tanta felicità, è una brava persona“.

L’attore ha poi proseguito: “Tutto ciò che è successo nella casa è dimenticato per me. Non mi importa di rispondere alle critiche. Tutte le dinamiche sono finite e le situazioni archiviate. Il mio motto è: non fare del passato un presente che non sarà più futuro“. Insomma, l’attore ha teso una mano al calciatore e chissà se Sossio avrà intenzione, a sua volta, di rispondere.

Antonio ha proseguito la sua intervista dichiarando di aver mantenuto rapporti con gli inquilini con cui all’interno del reality si è trovato meglio, come Licia Nunez, Michele Cucuzza, Aristide Malnati, Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia e Rita Rusic. Infine, ha ammesso di sentirsi il vincitore morale del reality show, colui che sicuramente ha lasciato un’impronta.