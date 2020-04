Antonio Zequila parla di Paola Di Benedetto: "È perfetta per i film di Tinto Brass"

Le ultime settimane per Antonio Zequila nella Casa del “Grande Fratello Vip”, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme a Pupo, non sono state facili. L’attore ha infatti sofferto molto per l’ingresso di Sossio Aruta, perdendo praticamente la sua leadership tra gli altri concorrenti negli studi di Cinecittà.

Proprio alla base di ciò si sono concentrate le liti tra Zequila e Aruta, che hanno però penalizzato, e non poco, “Er Mutanda”. Durante la sua nomination con Paolo Ciavarro e Patrick Ray Pugliese, l’attore è stato eliminato solamente con l’8% dei voti, facendolo andare così su tutte le furie.

L’ultima frecciatina contro Paola Di Benedetto

Oltre con Sossio Aruta, l’attore ha avuto dei duri litigi anche con l’ex fidanzata di Francesco Monte. Durante una diretta infatti Antonio Zequila, mentre si stava parlando di Sara Soldati, ha dichiarato: “Sei una grande maleducata e mo mi hai rotto le scatole a dire cafone. Sei madre natura solo per il tuo fisico. Nella vita non hai fatto mai niente. Sei di un’ignoranza allucinante”.

Il rapporto tra i due non è mai decollato del tutto, e anche durante la finale Antonio Zequila non si risparmia nei suoi confronti. A quanto pare però il personaggio televisivo sembra avercela ancora l’ex madre natura, poiché su Instagram scrive: “Paola Di Benedetto è perfetta per un film col maestro dell’eros con Tinto Brass”. Tuttavia, il post viene immediatamente cancellato dal diretto interessato, anche se “Il Vicolo delle News” è riuscito ad immortalare le sue dichiarazioni.

Si tratta di una nuova caduta di stile da parte di una persona che, tra le mura, si è vantato più volte di comportarsi in maniera gentile e premurosa nei confronti delle donne. Comunque l’influencer, grazie al percorso fatto al “GF Vip”, è riuscita a portarsi a casa l’intero montepremi devoluto alla Protezione Civile.