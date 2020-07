Antonio Zequila attacca Pietro delle Piane e Antonella Elia: "Biscia fetente, personaggio da oca giuliva"

Antonio Zequila e Antonella Elia hanno in comune la partecipazione all’ultima edizione del “Grande Fratello Vip“. All’interno della casa più spiata d’Italia, tra l’attore playboy e la showgirl – dopo un iniziale rapporto di intesa – è calato il gelo più totale. Antonio e Antonella non hanno fatto altro che litigare, fino ad arrivare ad ignorarsi completamente.

Adesso che la Elia è impegnata in una nuova avventura televisiva, difatti lei e il fidanzato Pietro delle Piane sono una delle sei coppie in gioco nell’edizione in corso di “Temptation Island”, Zequila è tornato alla carica attaccando la sua nemica. A Temptation, Pietro avrebbe tradito Antonella baciando una delle single all’interno del villaggio e la showgirl per tutta risposta non ha richiesto il falò di confronto immediato, come tutti si aspettavano.

In quel momento sono iniziate piogge di critiche e attacchi ad indirizzo della coppia, sia da parte degli utenti online che dei loro colleghi vip, convinti ormai del fatto che la Elia e delle Piane non stanno facendo altro che recitare un copione. Anche Zequila si è accodato al pensiero complottista e attraverso un’intervista rilasciata al settimanale “Nuovo Tv”, ha espresso la propria opinione.

Le parole di Zequila sono state: “Hanno già scritto il copione. Faranno finta di tradirsi, si lasceranno e poi, una volta usciti, si rimetteranno insieme progettando un matrimonio che non si farà mai. Lavora in televisione da tanti anni, conosce bene i meccanismi e con il suo personaggio da oca giuliva riesce a essere un personaggio di rottura, che fa indubbiamente bene agli ascolti. E’ una biscia fetente“.

Antonio ci è andato giù pesante, aggiungendo poi che Antonella e Pietro si stanno usando a vicenda. Lui se ne serve per visibilità, mentre lei lo fa per non restare da sola. Parole al vetriolo quelle dell’attore, che senza ombra di dubbio scatenerà una reazione nei diretti interessati. Resta solo da capire se, Pietro e Antonella vorranno replicare alle parole di Zequila pubblicamente.