Antonio Zequila apre al "GF Vip" e aggiunge: "Signorini voleva mia madre nella casa"

Ormai la prossima edizione del “Grande Fratello Vip“, che vede nuovamente la conduzione di Alfonso Signorini insieme alle due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, è alle porte. Se non ci saranno dei clamorosi colpi di scena possiamo vedere il cast (che i telespettatori conoscono grazie alla copertina di ‘Tv Sorrisi e Canzoni) all’opera dalla giornata del 13 settembre su Canale 5.

Nonostante non faccia parte del cast Antonio Zequila, intervistato da Francesco Fredella a Rtl 102.5 News, nel corso della rubrica “Trends & Celebrities“, afferma che in futuro potrebbe fare il suo ingresso negli studi di Cinecittà. Per lui si tratterebbe di un ritorno, siccome ha già partecipato alla quarta edizione del programma venendo eliminato in semifinale da Patrick Ray Pugliese e Paolo Ciavarro.

L’ultima intervista di Antonio Zequila

Durante il corso della sua chiacchierata Zequila non esclude un suo ritorno nella casa più spiata d’Italia: “I presupposti ci sono tutti, io poi sono legato ad Alfonso Signorini che stimo molto. Sono sicuro che sarà un’edizione importante, ho visto i concorrenti e ci sono delle novità incredibili. Non roviniamo le sorprese, vedremo un po’”.

Successivamente svela un retroscena mai uscito fino a questo momento: “Alfonso voleva mia mamma Carmela nella casa! Loro hanno un bellissimo rapporto di amicizia e lui la voleva fortemente ma lei non è potuta andare perché ha delle problematiche mediche: ha il diabete, dei problemi agli occhi che l’hanno costretta a rinunciare con dispiacere perché lei era felicissima”.

Nella parte finale della chiacchierata con Fredella il personaggio televisivo ha voluto parlare della sua vita privata, in particolar modo dell’amore. Per Zequila questo è un aspetto molto importante della sua esistenza, e non riuscirebbe mai a vivere senza un affetto speciale dichiarando di essere un uomo innamorato della propria vita e che ama le sue amicizie e vive solamente alla giornata.