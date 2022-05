Antonio Zequila apre a "Uomini e Donne Vip": "L’importante sarebbe trovare l’amore"

Antonio Zequila ha preso parte dell’ultima edizione de “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi insieme a Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Purtroppo per lui la sua esperienza è stata un totale fallimento, poiché viene immediatamente eliminato dal televoto da casa.

Per l’attore la colpa sarebbe quasi esclusivamente di Floriana Secondi, con cui ha dovuto fare coppia, accusandola di aver ricevuto solamente il suo astio nei pochissimi giorni passati insieme. Zequila comunque sta continuando a dire la sua in studio, ma non ha mai nascosto il desiderio di avere un’altra chance a “L’isola dei famosi” o almeno in un nuovo contesto.

Antonio Zequila e “Uomini e Donne Vip”

In una recente intervista, Zequila ha rivelato che nel mese di dicembre avrebbe ricevuto una proposta da Alfonso Signorini per prendere parte alla sesta edizione del “Grande Fratello Vip“. La sua partecipazione però salta a causa dell’ingresso della coppia formata da Valeria Marini e Giacomo Urtis, ma non esclude ulteriori colpi di scena in futuro.

Negli ultimi giorni si è parlato anche di un ruolo da tronista a “Uomini e Donne Vip“, il format che dovrebbe andare in onda in estate al posto di “Temptation Island”. Intervistato al settimanale “Mio“, diretto da Silvia Santori, l’attore ammette di ammirare molto Maria De Filippi e, pur di trovare la sua anima gemella, direbbe di “sì” a quest’avventura.

“Stimo tanto Maria, sarebbe un onore lavorare con lei. L’ho conosciuta nel 1991, quando ancora non faceva televisione. La trovo molto intelligente” afferma parlando della conduttrice come riporta testualmente il sito “Gossip e Tv” per poi aggiungere: “Se mi vedo bene nel ruolo di tronista? I troni esistevano per i re e gli imperatori di un tempo, non credo ne esistano ancora per gli uomini. L’importante sarebbe trovare l’amore, anche su una sedia sgangherata”.