Antonio Veneziani: da aspirante pasticcere di "Bake Off" ad attore di film gay per adulti

Molti fan di Bake Off Italia lo ricorderanno come uno dei concorrenti della terza edizione del talent di Real Time. Oltre al programmatore informatico Gabriele De Benetti, vincitore di quell’edizione, tra gli aspiranti pasticceri figurava anche Antonio Veneziani, che sfruttando le sue abilità tra i fornelli, sperava di poter realizzare il sogno di aprire una propria pasticceria.

Oggi, a distanza di quattro anni da quelle sfide culinarie, lo stesso ex Veneziani ha svelato di avere un altro sogno nel cassetto. Intervistato da Bitchyf, l’ex concorrente di Bake Off Italia ha dichiarato di aver fatto coming out un paio di anni fa. A quanto pare la moglie pur rimanendo scioccata alla notizia riguardante l’omosessualità del marito, si è dimostrata molto comprensiva, lasciandogli intendere che nel suo avvenire avrebbe dovuto fare quello che più lo rendeva felice.

Così, dopo essersi separato dalla compagna alla quale continua a voler molto bene così alla figlia nata durante la loro relazione, l’ex pasticcere amatoriale di Bake Off Italia ha voluto rivelare la sua intenzione di lanciarsi nel cinema gay a luci rosse. Dopo aver ammesso di essere un provocatore ed un esibizionista, Antonio Veneziani ha altresì aggiunto di aver deciso di partecipare ad alcune clip gay solo per adulti, girate con il cellulare e diffuse sulla piattaforma Onlyfans.

“Non sono un attore a luci rosse e per adesso non mi considero un pornoattore” ha voluto commentare a proposito di quello che è il suo nuovo impegno professionale. Antonio ha infatti ribadito di essere ancora impegnato come pasticcere, dedicando però il proprio tempo libero al nuovo ruolo nel mondo dell’hard. Per farlo si avvale di siti specializzati che si rivolgono ad una ristretta cerchia di abbonati.

Dopo aver altresì ammesso di aver partecipato a Bake Off per mettersi alla prova e farsi giudicare, Antonio Veneziani conclude l’intervista annunciando di avere due grandi desideri che spera possano realizzarsi al più presto. “Il mio sogno rimane sempre quello di aprire una mia bakery, ce la farò un giorno. Nel frattempo magari chissà cosa mi verrà proposto. Alla fine sono un pornopasticcere!”.