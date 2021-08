Antonio Razzi apre a "Ballando con le stelle" e parla del "GF Vip": "Signorini mi aveva chiamato"

L’onorevole Antonio Razzi, da quando ha lasciato l’attività politica, sta cercando in ogni modo di trovare una sua collocazione nei palinsesti televisivi. Nel 2018 conduce su Nove la trasmissione “Razzi vostri“, in compagnia del comico Saverio Raimondo, ove vengono affrontati i temi più disparati, passando dall’attualità per arrivare a discutere delle vicende che riguardano la politica.

Nel 2019 invece sbarca su Rai 1 partecipando alla quattordicesima edizione di “Ballando con le stelle“, il talent show condotto da Milly Carlucci, in coppia insieme alla professionista Ornella Boccafoschi venendo però eliminato durante la quarta puntata per poi abbandonare il programma durante la settima. Nello stesso anno diventa ospite fisso a “Storie italiane“, mentre nel 2010 prende parte nuovamente al programma della Carlucci diventando un membro dell’antigiuria.

Il futuro di Antonio Razzi

In una recente intervista a “Trend & Celebrities“, condotto da Francesco Fredella su Rtl 102.5 News, e riportata dal sito de “Il Sussidiario“, Antonio Razzi fa capire di voler ritornare nuovamente in televisione: “Io mi sto preparando per Ballando con le Stelle, mi rendo disponibile. Se dovessero chiamarmi, tornerò volentieri a fare il tribuno, visto che come concorrente si può partecipare una volta sola nella vita”.

Parlando delle sue voci al “GF Vip”, Antonio Razzi conferma di essere stato contattato: “Mi aveva chiamato Signorini per sondare la mia disponibilità, che io avevo concesso. Poi, non si è più fatto vivo ed è finito tutto lì e sono andato a Ballando con le Stelle. Non tradirò Milly Carlucci, ma ad oggi non ho firmato alcun contratto e sono libero come un pesce. Chi tardi arriva, male alloggia”.

Nel continuare la sua intervista Razzi fa capire di essere molto voglioso nel prendere parte a un reality show, ma non da semplice comparsa. Infatti si dichiara convinto di prendere parte a “Ballando con le stelle” o al “Grande Fratello Vip” con il solo scopo di classificarsi in prima posizione, oltre che misurare le sue capacità e vedere fino a che punto queste arrivano.