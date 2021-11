Antonino Spinalbese se ne va di casa: Belen Rodriguez l’avrebbe messo alla porta

Le ultime indiscrezioni vogliono Antonino Spinalbese fuori dalla casa dove fino a oggi viveva assieme alla compagna Belen Rodriguez e alla loro figlia Luna Marì, nata lo scorso 12 luglio 2021. Non si hanno conferme in merito perché entrambi i diretti interessati – nonché i loro amici più cari, gli unici a conoscere la verità – non hanno mai confermato né smentito neanche le voci di crisi, che tuttavia sono oggi più certe che mai.

A dare la notiza dell’allontanamento di Antonino da casa sono stati i paparazzi del sito Whoopse, i quali si sono spinti oltre spifferando che sarebbe stata la show-girl argentina a mettere letteralmente alla porta il giovane compagno, nonché padre di sua figlia Luna Marì, che tra qualche giorno compirà quattro mesi.

Belen Rodriguez ha “cacciato” di casa Antonino Spinalbese? Il gossip impazza

“Sembra essersi trasferito in una nuova casa, diversa da quella che condivideva con la showgirl”, si legge sul portale Whoopse. E così ancora una volta Been Rodriguez sarebbe rimasta sola. O meglio, sola con i suoi figlio, visto che oltre alla piccola Luna Marì in casa c’è Santiago, il figlio ormai quasi adolescente che la conduttrice e modella ha avuto dall’ex marito, il ballerino e conduttore Stefano De Martino.

Per ironia della sorte, Belen si era trasferita in questa casa proprio dopo la fine dell’ultima convivenza con De Martino. Voleva un appartamento nuovo per iniziare un nuovo capitolo della sua vita, ma questo capitolo potrebbe essersi già concluso e non ne migliore dei modi. A dar credito ai gossip, infatti, la show-girl e Antonino Spinalbese sarebbero sempre più lontani, sia sentimentalmente che fisicamente, visto che appunto lui si sarebbe trasferito in un altro appartamento.

E la crisi cominciata ormai qualche settimana fa non solo non sarebbe rientrata, ma si starebbe pian piano trasformando in una frattura molto profonda, di quelle che è difficilissimo ricomporre.