Antonino Spinalbese innamorato pazzo di Belen Rodriguez: "Ogni giorno le chiedo di sposarmi"

Antonino Spinalbese ha rilasciato un’intervista sul settimanale “Chi“, diretto da Alfonso Signorini, e ha confermato la notizia che già circolava da giorni a proposito della dolce attesa di Belen Rodriguez. Presto diventeranno genitori, si pensa, di una bambina, Belen è al quinto mese di gravidanza.

L’hairstylist ha parlato a lungo dell’amore che lo lega alla bella showgirl argentina, non nascondendo però alcune difficoltà che questa storia appena iniziata ha procurato anche alla sua famiglia: “Ho quasi chiuso in casa mia mamma e le mie sorelle perché ho paura che vengano criticate o attaccate”, ha rivelato Spinalbese spiegando che tutto questo clamore per la sua relazione con Belen li ha catapultati all’improvviso in un tourbillon mediatico.

Antonino Spinalbese, le difficoltà incontrate per la storia con Belen Rodriguez

Una vita difficile quella di Spinalbese che ha dovuto affrontare la perdita del padre in tenera età e da allora si è occupato della sua famiglia. Questa perdita lo ha fatto crescere e maturare prima del tempo – come lui stesso ricorda – ma ha saputo reagire e: “Ho preso il buono di una cosa brutta. Magari sembro triste nei momenti felici e felice nei momenti tristi, ma Belén è il disegno della mia vita che mi è riuscito meglio”.

Infatti è stata proprio lei a fargli desiderare di mettere su famiglia dimostrandogli un amore infinito e riuscendo a ribaltare completamente l’idea che fino ad allora aveva riguardo alla paternità. Spinalbese rivela di arrivare da una famiglia dove ci sono stati vari tradimenti, fin da piccolo lui si sentiva molto simile al padre e pensava che avrebbe vissuto una vita uguale alla sua: “Per questo non volevo sposarmi e non volevo figli. Ma Belén mi ha fatto capire che non sono così, mi ha fatto credere nella famiglia”.

La dichiarazione d’amore per Belen

Spinalbese ripercorre le tappe di questo travolgente amore, iniziato durante un soggiorno ad Ibiza, quando Antonino decise di lasciare l’isola e allontanarsi da lei. In quel momento si rese conto di quanto questa lontananza lo facesse soffrire e quanto gli mancasse Belen: “Un giorno pensavo così tanto a questa storia che mi sono distratto e ho lasciato la macchina aperta e le luci accese. Così ho chiamato mia sorella maggiore per dirle: ‘Mi sa che mi sono innamorato‘, e lei mi ha risposto: ‘Anto, di che cosa ti sei fatto?‘ E mi ha buttato giù il telefono“.

Infine, rivela che ogni giorno chiede alla Rodriguez di sposarlo e spiega il perché: “Per me in un rapporto bisogna sposarsi tutti i giorni e per questo che ogni giorno chiedo a Belén se vuole sposarmi… Ma non per avere un documento, ma perché desidero che questa gioia si rinnovi per sempre“.