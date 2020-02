Antonella Mosetti spara a zero contro Antonella Elia

Le lacrime – o finte tali – di Antonella Elia nel corso dell’ultimo appuntamento del “Grande Fratello Vip 4” – in onda lunedì 17 febbraio 2020 – hanno catalizzato l’attenzione dei telespettatori e non solo; infatti ad occuparsi della querelle tra l’ex valletta di Mike Bongiorno e Patrick Pugliese ci ha pensato anche il popolo dei social, tra cui anche alcuni vip.

Tra i personaggi noti del mondo dello showbiz che hanno alimentato i commenti sui social network, oltre ad Alessia Marcuzzi, si registra anche Antonella Mosetti, che ha lanciato più di una frecciatina al vetriolo alla Elia, affidando il suo sfogo ad alcune Instagram Stories, che ha poi pubblicato sul suo profilo.

Il comportamento di Antonella Elia non piace a molti. Tra questi, a puntare il dito contro la showgirl c’è anche Antonella Mosetti, che in un primo filmato, con tanto di didascalia, aveva detto: “La Elia si è rivelata per quella che è“, per poi chiosare “Donna cattiva“. Anche nella terza storia la Mosetti, nota per la sua schiettezza, critica aspramente la bionda gieffina.

“Però l’Elia, ragazzi (…) Va curata proprio pesantemente al centro di igiene mentale“, ha dichiarato la Mosetti, per poi proseguire dicendo che non si può permettere a certe persone di andare in tv. Insomma la conclusione per la Mosetti è una sola, Antonella per lei è “Una pazza!“.

Se inizialmente la Elia poteva far conto sul supporto di buona parte dei telespettori e fan del programma, ora la soubrette è sempre più isolata, dentro e fuori la casa. I suoi modi di fare, le liti pretestuose, gli attacchi verbali, le finte lacrime non piacciono ed anzi stanno decretando sempre più l’uscita di scena di Antonella dal reality.

Tra Antonella Mosetti e la Elia c’è un parallelismo professionale, infatti entrambe hanno trovato la notorietà grazie al programma cult di Gianni Boncompagni “Non è la Rai”, per poi fare entrambe la valletta per Mike Bongiorno in due programmi diversi, ed ormai sono spesso ospiti nei salotti televisivi di Barbara D’Urso.