Antonella Mosetti contro gli haters: "Mi sono rifatta pochissimo"

Antonella Mosetti, celebre showgirl degli anni Novanta, è stata ospite in studio a “Mattino Cinque“, dalla padrona di casa Federica Panicucci. La donna, dopo una breve esperienza da modella, ha raggiunto il successo partecipando al programma pomeridiano Non è la Rai ed a Ciao Darwin. Durante i primi anni 2000 ha condotto Paperissima Sprint, insieme a Mike Bongiorno, Casa Raiuno ed il Festival di Castrocaro, affiancando in entrambi i programmi Massimo Giletti.

Negli anni successivi appare in diversi programmi tv principalmente come opinionista e, nel 2016, partecipa con la figlia Asia Nuccetelli alla prima edizione del Grande Fratello Vip. Durante l’intervista, la quarantaquattrenne romana, ha parlato soprattutto dei continui commenti cattivi che le arrivano tramite il suo profilo social da parte degli haters. Questi ultimi, infatti, la attaccherebbero ripetutamente, accusandola di aver abusato di ritocchini estetici.

Alla Panicucci dice dice di essersi rifatta pochissimo e di aver imparato, negli anni, a trasformare l’impatto che l’opinione degli haters può avere sulla sua vita in messaggi positivi: “Sto curando bene la mia immagine. Io sono una persona serenissima, mi sono rifatta pochissimo. Continuo a mettere i miei video da quando avevo 18 anni ad oggi che ne ho 44“.

Asia è nata nel 1996, dal matrimonio di Antonella Mosetti con Alessandro Nuccetelli.. Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, anche lei ha vissuto numerosi e continui attacchi da parte degli haters in merito alle presunte punturine che le avrebbero “rovinato” il viso sconvolgendole i lineamenti naturali.

“Lei è stata una delle poche ad esporsi” inzia Antonella, “Asia ha passato una vita molto difficile. Questi attacchi non le fanno nè caldo nè freddo. Non ha nascosto di essersi rifatta il naso. Abbiamo fatto un percorso psicologico di anni. Ha 23 anni, è meravigliosa, rifiuta la televisione, si è data all’equitazione. Cosa vorrebbe di più una mamma?”, continua la Mosetti.

Federica Panicucci conclude l’intervista alla bella romana chiedendo come, mamma e figlia, hanno deciso di affrontare questi leoni da tastiera. Antonella fa sapere che entrambe hanno deciso di dare poco peso a chi scrive loro malignità, di aver però provato un gran fastidio a causa della cattiveria gratuita della gente. Poi, riferendosi ad Asia, aggiunge: “Lei, all’inizio, provava a capire come gestire la cosa. Poi, ci fai l’abitudine. Viviamo in una società malata” conclude, con una unta di amarezza.